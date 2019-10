Articol publicat in: Politica

Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Dăncilă, a fost numit consul general al României la Shanghai

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a fost numit consul general al României la Shanghai, printr-o hotărâre de Guvern aprobată în şedinţa de luni, scrie Agerpres, citând surse oficiale. Foto: gov.ro Comunicatul emis de guvern după şedinţa de luni conţine la punctul 2 şi o "hotărâre privind rechemarea/numirea unor consuli generali". Decizia va să fi publicată în Monitorul Oficial. Nelu Barbu,fost realizator TV, a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului, în februarie 2018, şi a deţinut până în prezent funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului. loading...

