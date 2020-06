Nelu Tătaru dă VESTEA ZILEI: După 1 iulie, restricţiile vor fi aplicate LOCAL, unde sunt focare

Ministrul Sănătăţii a spus că explicaţia creşterii numărului de cazuri zilnic stă în faptul că "avem multe măsuri de relaxare, după cum aţi putut vedea de două zile avem şi asimptomaticii acasă după 10 zile sau cei cu simptome uşoare şi după cum aţi putut vedea şi dvs. Nerespectarea regulilor, în mare măsură, precum şi acea bagatelizare a tot ce a fost, precum şi instigarea la nerespectarea şi nerecunoaşterea unei pandemii şi a măsurilor de precauţie".

"Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare, eu sper ca evoluţia să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile în particular, fiecare locaţie este evaluate particulat, dacă vor fi nişte restricţii vor fi strict punctuale şi locale", a explicat Tătaru.

Tătaru a menţionat că nu se poate vorbi despre o reinfectare la 14 zile.

"Orice virus în evoluţia lui suferă mutaţii, la fel cum suferă şi modificăr de patogenie. Suntem într-un context în care nu avem un virus stabil, sunt mai multe tulpini în circulaţie, avem mai multe fenotipuri, am avut mai multe clustere în diferite ţări... Noi ne adaptăm la evoluţie, la simptomatologie şi tratăm ca atare", a spus el. El a mai spus că virulenţa nu este aceeaşi, dar sunt peste 180 de cazuri în Terapie Intensivă.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat joi, la Rovinari, că acei care contestă ce s-a întâmplat în ultimele patru luni ar trebui să retracteze şi să îşi schimbe atitudinea, el adăugând că dacă "peste 1.500 de decese, pentru 24.000 de infectări, peste 3.200 de cadre medicale infectate merită această atitudine, înseamnă că nu am înţeles nimic din perioada prin care am trecut".

Nelu Tătaru, anunţ despre 1 iulie: "Relaxarea nu se poate produce cât timp avem transmitere comunitară"



"Numărul cazurilor de joi nu este neapărat îngrijorător, cât momentul în care cei care contestă ce s-a întâmplat în aceste zile sau ce s-a întâmplat în ultimele patru luni ar trebui să retracteze şi să îşi schimbe puţin atitudinea. Avem 460 de cazuri, cum n-am mai avut din aprilie. Avem 12.550 de teste făcute, dar avem 460 de cazuri noi. Avem o perioadă de două săptămâni în care tot creştem ca şi număr de cazuri, sunt cazuri asumate în contextul în care am dat măsuri de relaxare, în care am avut weekend-uri prelungite, dar totuşi, rămâne de neînţeles această atitudine şi păcat că este şi la nivel înalt, de non-combat, relativ după o bagatelizare, îmi permit să o spun încă o dată, a tot ce a fost în aceste 4 luni. Dacă peste 1.500 de decese, pentru 24.000 de infectări, peste 3.200 de cadre medicale infectate merită această atitudine, înseamnă că nu am înţeles nimic din perioada prin care am trecut. Dacă după 30 de ani am stat în case două luni de zile, ne-am uitat speriaţi la televizoare şi nu neapărat la noi, ci şi la alte ţări, înseamnă că am avut o răbdare şi o colaborare de fier. De aceea nu înţeleg şi nu voi înţelege această atitudine.Vrem să fim influenceri, să fim formatori de opinie, haideţi să căutăm altceva", a spus Tătaru.



El a adăugat că orice măsură de relaxare va fi luată în funcţie de involuţia cazurilor de COVID-19 înregistrate, subliniind că "iresponsabilitatea unora face ca aceste momente să fie prelungite şi dificile".



De asemenea, el a precizat că transmiterea comunitară este vinovată de această creştere a cazurilor, dar evoluţia noului coronavirus ţine foarte mult şi de respectarea regulilor de bază.



"Transmiterea comunitară este vinovată de această creştere a cazurilor, dar ţine foarte mult de tot ce înseamnă respectarea regulilor de bază. (...). Nu neapărat oamenii. Majoritatea populaţiei, un 80%, sunt cei care respectă. Uitaţi-vă la o trecere de pietoni când îşi ridică masca pe nas ştiind că este o aglomeraţie, uitaţi-vă la terase, dar uitaţi-vă şi la cluburi care sunt deschise în această perioadă şi nu ar trebui să fie deschise. Săptămânal primesc fotografii la ore târzii din noapte în care nu se mai respectă nimic. Cu ce este vinovată populaţia civilă care a stat în case două luni să sufere în acest moment? Spuneam de sfârşitul lunii iunie, începutul lunii august la o viaţă cvasinormală, vom trăi cu acest virus, transmitere subliminală peste vară. Haideţi să ne gândim la copiii noştri, la un an şcolar care ar trebui să înceapă la timp, haideţi să ne gândim la bunicii noştri care vor trebui să iasă şi ei în parc", a mai spus ministrul Nelu Tătaru.

Alte 460 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore - unul dintre cele mai ridicate niveluri ale numărului zilnic de îmbolnăviri - astfel că bilanţul a ajuns la 25.286. Totodată, s-au înregistrat 10 decese, numărul total fiind de 1.565, a anunţat joi Grupul de Comunicare Strategică.