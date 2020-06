Imagini şocante! O pacientă cu piciorul în ghips lăsată să aştepte o oră în faţa spitalului, pentru că ministrul se afla în vizită

Fiica pacientei a făcut apel şi la o patrulă de poliţie pentru ca mama ei sa să fie primită în spital: „Nu se poate aşa ceva. Stăm de o oră în maşină şi nu este primită. Pe urmă se încălezeşte în maşină, i se ia temperatura şi nu e primită că are COVID-19“, s-a plâns femeia poliţiştilor.

Până la urmă, Constanţa Gridan a fost primită, dar bolnava a fost cărată în spate de către fiica sa, pentru că nu i s-a pus la dispoziţie un cărucior. „Este operată la picior, are două şuruburi şi am venit cu ea să-i tragă firele. Am ţinut-o în stradă o oră şi acum ne-a dat voie să intrăm în spital cu ea. Ni s-a spus că vine ministru şi nu avem voie să băgăm maşina aici. Posibil că este mai important cine vine decât un bolnav. Nu ne-a dat căruţ şi a fost luată în spate de sora mea“.

Care a fost reacţia lui Nelu Tătaru?

Ministrul Nelu Tătaru a fost întrebat în legătură cu acest şi a spus că este o greşeală de management: „Este o greşeală de management tipică. Eu sunt chirurg, medic, şi sunt în sistemul medical de la 14 ani, pentru căp am urmat Liceul sanitar şi atitudinea pentru pacient trebuie să fie cu totul şi cu totul alta. Pacientul primează. Un caz trebuie preluat imediat şi investigat într-o unitate de primiri urgenţă, evaluat printr-un examen în specialitatea respectivă şi tratat în consecinţă. Nu contează dacă vine sau nu minstrul“.