Nelu Tătaru despre măsurarea temperaturii la accesul în magazine: Este un minim triaj epidemiologic

Tătaru a declarat, vineri, la Iaşi, că măsurarea temperaturii în special la accesul în marile magazine reprezintă o formă de protecţie pentru toţi clienţii, inclusiv pentru cei care ar putea avea peste 37,3 grade Celsius.

Nelu Tătaru, după modificarea legii privind starea de alertă. "Relaxarea trebuie privită cu precauție"



"În orice spaţiu închis trebuie să avem un control, că vrem sau nu vrem. Este bine pentru noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Noi o temperatură ne-o luăm şi acasă. Acea exprimare nefericită 'termoscanner'... Nu există. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare... Tocmai de aceea am dus-o la 37,3, dar se poate după un moment de două- cinci minute să reluăm această temperatură. Este o protecţie pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are temperatura mai mare de 37,3, pentru că singur sau cu ajutorul medicului de familie să îşi gestioneze acel moment ", a afirmat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că România se află într-o perioadă descrescătoare a curbei privind pandemia de coronavirus de vreo săptămână şi jumătate şi îşi doreşte să rămână aşa. "Sunt momente pe care dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi, cât şi populaţia, putem spune că terminăm acest moment al pandemiei", a spus el.

Nelu Tătaru a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, că de abia după trecerea a zece zile se poate spune dacă cele trei zile de relaxare de la sfârşitul săptămânii trecute au avut efect sau situaţia a fost gestionată cum trebuie.

"Am avut un număr mai mic şi alatăieri, am avut mai mare ieri, astăzi am avut mai mic. Noi gestionăm un anumit moment al relaxării într-un interval de două până la zece zile. Orice simptomatologie pentru infectarea COVID poate apărea din a doua până în a zecea zi a infecţiei. Aşteptăm trecerea celor zece zile şi atunci putem spune că efectul a fost masiv ca infectare sau transmitere în comunitate sau un efect care a putut fi gestionat şi ne putem permite un alt tip de relaxări", a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că România se află într-o perioadă descrescătoare a curbei, dar a avertizat că pericolul nu a trecut.

"Nu ne putem bucura încă, dar nici nu ne întristăm. Suntem într-o perioadă şi o fază descrescătoare a curbei, este vizibilă, o avem de vreo săptămână, o săptămână şi jumătate, vrem să rămână aşa, dar încă avem un număr de 200 de pacienţi în terapie intensivă, încă avem decese - 1.159 de decese, mai avem 17.700 de cazuri în total, sunt momente pe care dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi, cât şi populaţia putem spune că terminăm acest moment al pandemiei şi avem un timp liber în care să putem să analizăm ce a fost, să previzionăm ce va fi şi să gestionăm mai bine situaţia care va veni, în măsura în care acel test sau acel studiu pe care îl pregătim pentru vară, de seroprevalenţă, să ne arate că avem o marjă din populaţie imunizată şi să putem gândi mai relaxat pentru momentul toamnă-iarnă", a declarat ministrul Sănătăţii.

El a spus că nu se poate renunţa la distanţare socială şi nici la purtarea măştii în spaţiile închise.

"La distanţare socială nu putem renunţa, la portul măştii în interior, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă nu putem renunţa. Sunt măsuri care vor trebui să rămână, odată cu relaxările care vor veni. Relaxările care vor veni trebuie să le facem în condiţii de precauţie, numai aşa le putem gestiona", a explicat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă românii se pot gândi la vacanţe, ministrul Sănătăţii a răspuns: "Ne putem gândi la vacanţă, dar noi trebuie să relaxăm etapizat. Dacă ne gândim în condiţiile în care în această primă etapă ar fi bine să deschidem terasele de la 1 iunie şi să deschidem plajele de la 15 iunie, normal atunci începe şi sezonul estival, spunem că am trecut cu bine peste acest lucru şi ne putem gândi la vacanţă. Restul, tot ce înseamnă vacanţe exterioare, ne gândim în contextul în care fiecare dintre ţările partenere sau din Uniunea Europeană îşi vor deschide în consonanţă cu noi, dar şi cu evoluţia din fiecare ţară în parte a pandemiei".