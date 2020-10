Nelu Tătaru, despre vaccinul COVID-19: O primă tranşă ar trebui să vină la sfârşitul lui decembrie

"Suntem într-o situaţie în care gestionam paturi de terapie intensiva. Chiar daca se discuta foarte multe despre acea testare, noi avem nişte parametri pe care îi urmărim foarte clar. Indiferent de numărul de teste, pacienţii care se prezintă la Primiri Urgenţe sunt aceiaşi, pacienţii care aglomerează secţia de Boli infecţioase sunt aceiaşi, pacienţii care se află în ATI sunt aceiaşi, pacienţii care decedează sunt aceiaşi. Trebuie să înţelegem că toţi avem o luptă comună. Am tot repetat asta: această pademie nu se tranşează în spitale, ci în prespital Sistemul medical este cel care se extinde şi se adaptează. Solutia este în prespital, în respectarea si impunerea unor reguli. Noi nu vrem un stat politienesc, dar sunt reguli care trebuie respectate. Am spus încă de la început: nu va fi un an la fel ca toti ceilalti. Nu vom avea sarbatori la fel, nu vom avea scoala la fel, concedii şi o viaţă socială la fel.

Se discuta despre un vaccin sars cov 2. Avem acele discuţii cu Comunitatea Europeană, suntem angrenati. Avem o primă transă care ar trebui să vină la sfârsitul lui decembrie şi să începem vaccinarea în ianuarie. Intenţia noastră este să vaccinăm tot personalul medical în acea perioadă", a spus Nelu Tătaru la videoconferința Profit Health Forum.

Ministrul Sănătăţii: Vaccinul antigripal a fost contractat la nivel dublu faţă de sezonul anterior. Promisiuni similare pentru piaţa liberă



Ministerul Sănătăţii a contractat 2.970.000 de doze de vaccin antigripal pentru noul sezon rece, iar pentru piaţa liberă există o estimare de punere în vânzare a altor 800.000 de doze, a anunţat ministrul de resort, Nelu Tătaru, la videconferinţa Profit Health Forum.

Tătaru a arătat că numărul de doze contractate a pornit de la datele transmise de medicii de familie, după ce în februarie anul acesta numărul de doze utilizate a fost de 1.450.000. Totodată, dacă pe piaţa liberă pentru sezonul trecut au fost importate 500.000 de doze, acum există "promisiuni" pentru 800.00 de doze de vaccin antigripal.

Având în vedere suprapunerea cu pandemia de Covid-19, Ministerul Sănătăţii a pregătit unităţi sanitare pentru tratatarea separată a cazurilor de gripă, a mai spus Nelu Tătaru, conform Profit.ro.

Ministrul Sănătății susține că în prezent sunt pregătite peste 1.200 de locuri pentru Terapie Intensivă, fiind ocupate peste 800. De asemenea, Nelu Tătaru a menționat că până la finalul lunii speră să existe încă 200 de paturi. De asemenea, ministrul a menționat că paturile de la Terapie Intensivă se eliberează doar prin vindecare sau deces.

"Noi am plecat la început cu spitalele suport Covid, cele 226 de spitale, cu Terapie Intensivă în care aveam 740 de paturi complet utilate. În acest moment suntem spre 1.200 de paturi complet utilate (...) Sperăm ca până la sfârşitul lunii să avem încă 200 de paturi să putem merge strict pe suport Covid", susține ministrul.

Un procent de 3-5% dintre cazurile COVID confirmate ajung la Terapie Intensivă, susține Nelu Tătaru.

"Depinde de numărul de cazuri de la o zi la alta şi de numărul de cazuri grave de la o zi la alta. Avem acel procent de, să spunem 3-5%, care merg în terapie intensivă. Noi trebuie să ştim că aceste paturi de Terapie Intensivă care se completează cu tot ce însemană patologie severă, critică, se eliberează prin vindecare sau prin deces. Cred că aceste lucruri pe care noi le socotim, medical vorbind, ar trebui să le înţeleagă şi cei din prespital care ar trebui să respecte nişte reguli. Ei, de acolo, sunt cazurile grave şi dificile cu care corpul medical se luptă în acest moment".

Nelu Tătaru, apel la responsabilitate pentru cetățeni

Ministrul susține că pandemia de coronavirus se tratează în prespital, nu în spital. Fapt pentru care a fost emisă Ordonanța de Urgență în care pacienții asimptomatici sunt tratați la domiciliu.

"Cred că ar trebui cu toţii să fim mai responsabili atât noi ca şi sector, dar şi populaţia civilă care ar trebui să înţeleagă că această pandemie se tranşează în prespital, nu în spital. Noi primim tot ce se adresează, avem această Ordonanţă de Urgenţă în care asimptomaticii sunt trataţi la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie, pentru a putea descongestiona spitalele pentru cei cu simptomatologie medie spre severă, dar rămân de bază terapiile intensive", a mai afirmat Tătaru.