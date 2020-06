Nelu Tătaru îi critică pe politicieni: Nu este momentul să ne jucăm nici cu viaţa românilor, nici cu suferinţa unora

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, crede că, din respect pentru oamenii care au stat în casă, trebuie să ne gândim mai târziu la politică şi că nu trebuie speculat un "moment de derută" pentru a maximiza un efect politic, precizând că nu este momentul pentru aşa ceva.

"Încă nu am terminat partea medicală, există o parte economică pe care trebuie să o redresăm şi de-abia apoi spre toamnă o parte politică. Unii s-au grăbit şi am intrat direct în partea politică fără să o terminăm pe cea medicală, negativarea a tot ce a însemnat munca de până acum a corpului medical, a celor care şi-au pierdut persoane dragi, a momentelor grele de lipsă de medicamente, de echipamente, de materiale sanitare, a exemplelor tip Suceava, Deva, Arad, Focşani, Neamţ şi am trecut strict pe o politică în scop electoral, cred că nu este momentul să ne jucăm nici cu viaţa românilor şi nici cu suferinţa unora pentru a ajunge la un scor politic", a spus Nelu Tătaru la Digi24.

Întrebat dacă se referă la toată clasa politică, ministrul Sănătăţii a răspuns: "Aproape toată clasa politică. Suntem puţini în acest moment care tragem, alături de un corp medical şi alături de populaţie, care a respectat, durerea mare este că această populaţie a respectat stând două luni închisă în casă într-un moment greu, într-un moment de teamă, într-un moment de nesiguranţă, tocmai din respect pentru aceşti oameni care au stat în casă, ar trebui să ne gândim un pic mai târziu la politică, nu trebuie să speculăm un moment de derută pentru a maxima un efect politic, nu este momentul", a mai precizat Nelu Tătaru.