Nelu Tătaru recunoaşte că România nu va primi vaccinul anti-COVID până în vara lui 2021

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi că testele Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro.

"Noi până acum numai testele pentru Real Time - PCR au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro, carantina va merge la acea valoare de 30 de milioane de euro", a spus ministrul, la Digi 24.

Nelu Tătaru a cerut 10 milioane de vaccinuri anti-covid de la UE. "Să vedem câte vom primi"

El a afirmat că România a cerut 10 milioane de doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

"Din ce ştiu eu, până la sfârşitului anului vom avea şi o fază trei, iar în primul trimestru al anului viitor vom avea pe piaţă şi aceste vaccinuri anti-COVID, rămânând ca din a doua jumătate să-l avem în masă în marea populaţie. Am cerut zece milioane de doze, am vrut să acoperim măcar jumătate din populaţie, cu referire specială pentru tot ce înseamnă vârstele extreme, pentru tot ce înseamnă personal medical care este implicat şi pentru tot ce înseamnă comorbidităţi şi patologii conexe în cadrul infecţiei cu coronavirus", a afirmat Tătaru.

Referindu-se la tratamentul cu Remdesivir, Nelu Tătaru a spus că prima tranşă este de 7.000 de doze.

"În acest moment, noi avem o primă tranşă în care au venit aproape 7.000 de doze, urmează în septembrie să ne mai vină 10.000 de doze, iar în octombrie să ne mai vină şi restul de 8.000 de doze până la 25.000. Ele sunt necesarul pentru 4.000 de pacienţi cu tratamentul standard de 5 zile", a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, 6% din persoanele infectate cu noul coronavirus au vârste mai mici de 19 ani.

"La evaluările noastre, ce am putut vedea per total, 6% din numărul de cazuri sunt la pacienţi sub 19 ani", a mai spus Tătaru.

Aproximativ 150 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus sunt ventilaţi mecanic

"Orice caz nou la Terapie Intensivă înseamnă şi un pacient în stare gravă. (...) Din ce avem noi în acest moment, 480 de cazuri, să ne gândim că în jur de 150 sunt pe ventilatoare, ceilalţi sunt în stadii intermediare de insuficienţe respiratorii care nu necesită ventilaţie mecanică. (...) Noi avem spitale dedicate fază I, fază II şi de suport care în acest moment pot asigura până la 1.034 de paturi de terapie intensivă, în contextul în care săptămânile trecute vorbeam de 840 de paturi. Avem aceste paturi, dar nu trebuie să le forţăm", a spus Tătaru, la Digi 24.



Referindu-se la începerea anului şcolar, ministrul a afirmat că au fost stabilite reguli pentru toate cele trei scenarii.



"Noi vrem să se înceapă un an şcolar normal, faţă în faţă, cu un copil care să meargă la şcoală, dar dacă acum o săptămână specificam că, din cele 3.200 de localităţi, 2.826 erau într-o zonă verde şi atunci puteam merge la şcoală cu toţi copiii, trebuie să gestionăm mersul la şcoală şi cu capacitatea acestor şcoli de a asigura nişte norme de protecţie şi nişte reguli sanitare. În condiţiile în care vom păstra o evoluţie favorabilă sau rămânem pe un platou, putem să ne gândim să avem cele trei scenarii pe care să le putem aplica la dispoziţia DSP, inspectoratelor şcolare judeţene, comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă adaptată la fiecare unitate, să putem gestiona prezenţa cât mai multor copii la şcoală cu precauţiile pe care le menţionam. (...) În condiţiile în care fiecare gestionează atât circuite, desfăşurarea orelor, a pauzelor în condiţii normale şi respectând acele reguli, putem spera că vom avea cât mai mulţi copii la începutul anului şcolar. Am stabilit reguli pentru toate scenariile în vederea aplicării acestor proceduri de începere a anului şcolar", a spus Nelu Tătaru.