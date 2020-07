Nelu Tătaru, un nou apel pentru respectarea măsurilor anti-COVID: Dacă numărul cazurilor creşte, atunci vom impune restricţii

"Suntem in teritoriu şi noi, cei de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din celelalte ministere. Litoralul, dacă este plin, este plin în existenta unor plaje care au fost redeschise cu anumite norme, a unor terase care au fost deschise. Respectarea acestor norme este esenţială în acest moment. Am evaluat săptămâna trecut unitatile spitalicesti din Constanţa tocmai pentru a fi pregatiti. (...) Nu vrem să introducem niciun fel de alte restricţii sau să limităm alte activităţi economice. În acest moment mergem cu aceleaşi măsuri de relaxare, dar recomandările sunt de a respecta acele norme de desfăşurare a acestor activităţi", a explicat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, la România TV.

Ministrul Sănătăţii a avertizat că "în măsura în care numărul de cazuri va creşte expenenţia, nu creşteri uşoare de la o zi la alta, atunci sunt şi restricţii care vor fi impuse".

"Avem agenti economici care au deschis in baza unor acorduri, cu respectarea unor norme. Recomandările rămân aceleaşi", a precizat ministrul Nelu Tătaru.

"Se vorbea de un al doilea val în toamnă, noi nu am terminat nici primul val. Încă nu am ajuns la vârf. Tocmai când eram pe o pantă descendentă în primul val, ca o a doua cocoaşă, încă nu am ajuns la vârful celei de-a doua cocoaşe. Aşteptăm să limităm creşterea, dar acest lucru nu se poate face doar prin activitatea noastră, a corpului medical sau DSP, mai rămâne să respectăm şi acele reguli. Trebuie sa facem ceea ce am facut pe parcursul pandemiei, să respectam distantarea fizica, purtarea mastii in interior, să evitam zone unde nu e aer suficient", a explicat Nelu Tătaru.