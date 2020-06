Neverland, fosta reşedinţă a lui Michael Jackson, la un pas demolare. Cum a ajuns să arate proprietatea

Conacul este în afara pieţei imobiliare şi nu este disponibil pentru vânzare. Iniţial, acesta a fost introdus pe piaţă pentru suma de 100 de milioane de dolari în anul 2015, urmând ca în 2017 să ajungă la doar 67 de milioane de dolari.

Citeşte şi: Autopsia lui Michael Jackson. Detalii ŞOCANTE despre corpul artistului. "Era piele şi os, nu avea păr"

Iniţial conacul purta numele de Sycamore Valley Ranch, însă cântăreţul a redenumit-o Neverland. Proprietatea a fost proiectată de Robert Altevers pentru William Bone și construită în 1982. Denumirea reședinței este inspirată din povestea „Peter Pan", astfel fiind numită o insulă magică. Celebrul cântăreț a locuit aici între anii 1988 şi 2005, după ce a procurat proprietatea în 1987, cu 19,5 milioane de dolari, timp în care i-a redat un aspect de poveste (parc de distracţii, magazine cu dulciuri, un cinematograf).

Pe lângă clădirea principală, de 1.100 de metri pătrați, și dependința cu piscină, proprietatea mai are și un studio de dans și un cinema cu 50 de locuri. De asemenea, are şi o gară în stil Disney, o clădire de pompieri, un hambar şi o grădină zoologică. Clădirea are şase dormitoare principale, iar conacul dispune şi de trei case de oaspeţi.

Agenţia Compass, cea care se ocupa de vânzarea conacului, a declarat la începutul acestui an faptul că au fost găsiţi ponteţialii cumpărători. În februarie a fost încheiată tranzacţie cu Colony Capital, potrivit Business Insider.

În luna martie, la doar două zile după ce proprietatea a fost scoasă la vânzare, a fost difuzat controversatul documentar Leavind Neverland. În documentar, James Safechuck și Wade Robson au afirmat faptul că mai mulţi copii au fost abuzați sexual de către Michael Jackson.