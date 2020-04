New York-ul pustiu, aşa cum nu a fost văzut niciodată. Imagini incredibile dintr-o Dacia 1300, fabricată acum 43 de ani

Eduard Palaghiță e un brașovean care trăiește la New York și a luat cu el peste Ocean o Dacia 1300, fabricată în 1977. Românul a surprins mai multe imagini pe străzile din New York, pustii din cauza epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autorități.

“Orașul care nu doarme niciodată trage un pui de somn.”, a scris Eduard pe pagina de Facebook Dacia 1300 New York.

“Greu de crezut ca e acelasi oras. Am fost o saptamana in vara si mereu aglomeratie, exceptand orele diminetii.”, e unul dintre zecile de comentarii ale celor care au apreciat postarea lui Eduard.

758 de oameni au fost uciși de coronavirus la New York, acolo unde autoritățile au anunțat că școlile publice vor rămâne închise până la finalul anului.

În întreg statul New York s-au înregistrat peste 172.000 de cazuri de îmbolnăvire și 8.627 de decese. Numărul cazurilor de coronavirus depistate pe întreg teritoriul Statelor Unite a depăşit jumătate de milion, înregistrându-se peste 18.700 de decese, potrivit celui mai recent bilanţ.

Cum mor pacienţii infectaţi cu coronavirus în New York

O asistentă medicală din New York, Statele Unite ale Americii, a descris dramele pe care le trăieşte în fiecare zi în unul din spitalele unde sunt trataţi pacienţii infectaţi cu coronavirus.

Jennifer Cole este asistentă la un spital din New York, aceasta a povestit cum se moare de coronavirus în unitatea medicală în care lucrează.

„Am pierdut un pacient azi. Nu a fost primul, şi, din păcate, cu siguranţă nu este ultimul. Dar el era diferit. Am fost asistentă la Urgenţe toată cariera mea, dar în New York mă găsesc la terapie intensivă. În acest moment nu există nicăieri în spital care să nu fie terapie intensivă, toate covid 19 pozitiv", a declarat asistenta.