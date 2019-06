Nico, în stare gravă la spital! A slăbit 7 kilograme în 7 zile şi a ajuns la Urgenţe

La vârsta de 49 de ani, Nico se laudă cu o siluetă demnă de invidiat. Artista a trecut, însă, și prin momente mai puțin plăcute, de dragul de a arăta bine. Recent ea a ținut o dietă care a trimis-o direct pe patul de spital. Lipsa nutrienților necesari și-a pus amprenta asupra ei și nu numai că a slăbit 7 kilograme în 7 zile, dar a și ajuns la Urgențe.

Dieta pe care a ținut-o Nico se numește Dukan și este destul de populară. Multe persoane au declarat că au reușit să scape de kilogramele în plus cu ajutorul ei, însă medicii nutriționiști nu o recomandă. Mulți specialiști au vorbit despre problemele de sănătate pe care le au cei care urmează acest regim alimentar, dar și despre faptul că mulțși revin la greutatea inițială în timp.

Nico a spus că nu va mai ține niciodată dieta care a trimis-o direct la spital.

„Dukanul nu o să-l mai țin niciodată pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu, de la proteine, nu știu ce s-întâmplat. Doar primele zile le-am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dukanul nu o să mai țin niciodată!", a declarat cântăreața, conform Cancan.