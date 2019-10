Articol publicat in: Life

Nicolae Ceauşescu ar fi avut ca amantă o îndrăgită cântăreaţă. Cine este cea despre care se spune că s-a iubit cu dictatorul FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Nicolae Ceauşescu o simpatiza mult pe Matilda Pascal Cojocăriţa, însă nu ar fi putut să facă nicio mişcare de Elena Ceauşescu, care era extrem de geloasă.

"Ceaușescu spunea mereu despre Matilda că este o comoară națională cu voce de privighetoare și că trebuie ajutată. De față cu Elena nu făcea nici un fel de comentariu, pentru că era foarte geloasă. De fapt, soția dictatorului știa că Ceaușescu o simpatiza pe artista. De aceea nu a fost de acord că Matilda să fie prezența la vreo petrecere de-a lor. Știu că la un moment dat, Ceaușescu s-a întâlnit cu Matilda la postul național și i-a sărutat mâna. Elena a făcut crize de gelozie zile întregi. Începuse să simtă ură pentru Cojocărița", spunea un apropiat al Matildei Pascal Cojocăriţa în urmă cu ceva timp, potrviti spynews.ro. Citeşte şi Nicolae Ceauşescu l-a întrebat pe Arsenie Boca: "Popo, când am să mor?". Ce i-a răspuns Sfântul părinte Elena Ceuşescu ştia că preşedintele comunist o simpatizează, motiv pentru care nu a fost niciodată de acord ca artista să fie prezentă la petrecerile lor. Inevitabilul însă s-a întâmplat şi, la un moment dat, Ceauşescu i-a sărutat mâna Matileri Pascal Cojocăriţa. Atunci, pare-se că Elena Ceauşescu a făcut o criză de gelozie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay