Nicolae Moga, complimente pentru premier: Dna Dăncilă a fost înotătoare de performanță, de-aia are corpul ăsta frumos

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Liderii PSD s-au întrecut în complimente pentru Viorica Dăncilă, la un eveniment de campanie la Constanța. Pesediştii au admirat cu glas tare prezenţa şi silueta Vioricăi Dăncilă. "Aţi văzut-o pe doamna preşedinte (Dăncilă - n.r.) jucând tenis de masă. I-a bătut pe toţi. Aşa o să facă şi la alegeri. Dar ce nu ştiaţi, şi dau din casă, doamna preşedinte a fost înotătoare de performanţă, de aia are şi corpul ăsta frumos, aţi văzut aşa… elegant, siluetă...", a declarat Nicolae Moga, senator PSD, potrivit Digi24.ro. Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, a încecat şi un laudatio: "Doamna Viorica Dăncilă în momentul de faţă nu cred că este cea mai puternică femeie din politica românească, cred că este şi printre cei mai puternici bărbaţi din politica românească". Citeşte şi: Viorica Dăncilă o sună pe Angela Merkel pentru construirea fabricii Volkswagen în România

