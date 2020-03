Nicole Cherry, de urgenţă la spital. Cum arată artista pe patul de spital : "Nu e prima dată când mi se întâmplă asta"

Nicole a făcut mai multe story-uri pe pagina sa de Instagram, în care i-a anunţat pe fani ceea ce s-a întâmplat seara trecută şi cum a ajuns la spital, după ce a mâncat un aliment care nu i-a făcut bine. Mai mult decât atât, se pare că nu este prima dată când Nicole Cherry păţeşte asta.

„Mi s-a făcut un pic rău de la un aliment pe care l-am mâncat, încă nu ştiu exact care, dar uitaţi-vă şi voi cum mi-a rezistat machiajul ăsta. De aseară, de ieri de la ora 2:00 de când mi s-a făcut un pic rău până acum am rămas aici la spital , pentru că nu m-am simţit foarte bine şi am zis că mai bine să fiu aici aproape de oameni care mă pot ajuta", a transmis Nicole Cherry într-un videoclip pe care l-a postat pe Instagram.

„Da, incredibil ce bine arăt. Şi aşa bolnavă arăt bine. Bolnavă… nu ştiu cum să mă numesc. Cred că o să-mi pară rău că am făcut Story-urile astea că mie nu îmi place să… adică niciodată nu am făcut şi credeţi-mă că nu e prima dată când mi se întâmplă asta, se pare că parcă atrag aşa atenţia, vreau să am atenţie şi nu sunt genul ăsta. Nu-mi place. Dar voiam doar să văd arăt machiajul şi ce bine arăt eu şi credeţi-mă că n-am avut o seară bună deloc, dar de…", a mai spus vedeta, făcând haz de necaz.

Nicole Cherry şi-a pus silicoane

Nicole Cherry a trecut pragul cabinetului medical în urmă cu aproape un an, însă abia recent a mărturisit totul. Nicole Cherry a decis că este momentul unor schimbări în ceea ce privește aspectul ei fizic și a trecut la fapte. După ce și-a operat guşa, în 2018, artista a trecut pragul medicului chirurg pentru un bust mai generos.

„Mama ştia. Am aşteptat să am o vârstă cât de cât OK. Acum şase luni am făcut intervenţia. Toţi ştiau că am nevoie. Toată lumea mă ştia pe mine… eu am făcut exact cum mi-a spus domnul doctor. Am zis că vreau să fie pentru corpul meu, să stau dreaptă şi să nu fie…. Chiar a fost o nevoie ca să mă simt OK cu mine şi, să fiu sinceră, să pot să port o rochie cu spatele gol”, a spus Nicole Cherry.

