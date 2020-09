Nicole Young îi cere 2 milioane de dolari pe lună lui Dr. Dre, în procesul de divorţ. Rapperul are o avere de 800 de milioane de dolari

Femeia, care este reprezentată de avocata Samantha Spector, a solicitat divorțul de artistul The Next Episode la începutul acestei veri, după 24 de ani de căsătorie. Cei doi au împreună doi copii, Truice- 23 de ani și Truly- 19 ani.

Apropiaţii celor doi au declarat pentru TMZ că viaţa lui Nicole nu s-a schimbat de la depunerea divorțului, în iulie, deoarece a rămas în casa din Malibu, California, acolo unde locuiau împreună, beneficiind de vehicule de lux și personal.

Scandal în showbiz, vedeta a fost fotografiată în maşina altui bărbat. Imaginile fac înconjurul reţelelor

Fosta membru N.W.A. și Nicole Young au fost în contradicție cu privire la un acord prenupțial, potrivit presei.

Rapperul susține că soția nu este îndreptățită să beneficieze de averea sa, întrucât a semnat un contract prenupțial înainte de a deveni doamna Young.

„Am fost extrem de reticentă, rezistentă și temătoare să semnez acordul și m-am simțit încolțită. Având în vedere presiunea extraordinară exercitată de Andre, nu am avut nicio opțiune decât să angajez un avocat și, fără voia mea, am semnat acordul cu puțin timp înainte de căsătoria noastră”, mărturisește Nicole Young în documentele depuse la dosar, citate de TMZ.

Ea susţine că la doi ani după acest eveniment, Dr. Dre ar fi rupt în fața ei contractul prenupțial. „Andre a recunoscut că s-a simțit rușinat că m-a presat să semnez un acord premarital și a rupt mai multe copii ale acordului, în fața mea. Din ziua în care a rupt acordurile, amândoi am înțeles că nu a existat niciun contract prenupțial și că a fost total nul și neavenit”, se mai arată în documente.