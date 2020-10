Nicuşor Dan: Bucureştiul are trei mari urgenţe: criza provocată de coronavirus, criza apei calde şi a căldurii şi problema financiară

"Bucureştiul are trei mari ugente: criza provocată de coronavirus, criza apei calde şi a căldurii si problema financiara. Cred ca au tergiversat preluarea mandatului pentru a nu-mi da timp să preiau problema caldurii si a apei calde, pentru ca vine iarna. Tot ce pot face este sa pregatesc un management de avarie.

În ceea ce priveşte problema financiară, datoria curentă a primăriei Capitalei este de 4 miliarde de lei, aproape cat bugetul ei anual. Din cauza asta exista probleme. Sunt facturi emise si neplatite.

Trebuie sa rezolvam cele trei probleme. O sa facem o celula de criza cu elcen si termoelectrica pentru a pregati iarna, si trebuie sa vedem ce facem ca sa nu intram in incapacitate de plata.

Sa rezolvam cu caldura si apa calda. Nu o sa promit ca nu o sa fie avarii". a spus Nicuşor Dan la Europa Fm.

Nicuşor Dan a spus şi ce va face pentru a rezolva problema traficului din Capitală.

"O sa facem destul de repede o semnalizare, sa avem harti ale transportului in comun in statiile de transport in comun, sa reusim sa avem orarul pe care mijloacele de transport il au in acest moment. O sa incercam sa facem linii unice pentru transportul în comun", a mai precizat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a fost validat, luni, în funcţia de primar general al Capitalei. Primăria Capitalei a fost câştigată de Dan Nicuşor Daniel cu 42.78% din voturi, în timp ce Gabriela Firea a obţinut 37.97%.

Nicuşor Dan declara recent că preluarea mandatului său va întârzia cel puţin o săptămână, din cauza contestaţiilor depuse de către consilieri PSD şi "apropiaţi" ai formaţiunii.

"Suntem la patru săptămâni de la alegeri. Sunt multe oraşe, multe primării în care primarii în funcţie şi-au preluat mandatul deja de câteva zile şi au început să rezolve problemele locuitorilor. Sunt primari de toate culorile politice. La Bucureşti, însă, la Primăria Generală, o să mai aşteptăm cel puţin o săptămână din cauza atitudinii iresponsabile a PSD. Vorbim de 52 de cereri de apel pe care le-au făcut consilieri PSD şi apropiaţi ai PSD-ului la hotărârea Tribunalului prin care mi-a fost validată candidatura. 52 de cereri de apel care vor fi discutate luni de Curtea de Apel Bucureşti", spunea Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă din 22 octombrie.

Nicuşor Dan explica faptul că în cererile de apel sunt invocate "motive ridicole", inclusiv frauda electorală, şi că acestea preiau pasaje "copy paste", chiar şi cu greşeli de ortografie.

"Se vorbeşte de fraudă electorală, în acelaşi stil conspiraţionist cu care PSD ne-a obişnuit în ultimii ani. Aceste cereri sunt toate copy paste una din cealaltă. Se preiau inclusiv greşelile de ortografie una din cealaltă. Şi se cere prin ele, nici mai mult, nici mai puţin - acum la patru săptămâni de la alegeri - decât reluarea alegerilor locale în Bucureşti", a arătat primarul general ales.