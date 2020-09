Nicuşor Dan, discurs dur la adresa Gabrielei Firea: "Nu vreau ca fetiţei mele să i se spună că o panaramă e mare vedetă"

La evenimentul de luni au luat parte premierul Ludovic Orban, ministrul Muncii Violeta Alexandru, preşedintele USR Dan Barna, deputatul USR Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu. Nicuşor Dan a susţinut un discurs în care a menţionat că este mirat de faptul că nu stă mult mai bine în sondaje, comparativ cu primarul în funcţie, Gabriela Firea, folosind un limbaj vulgar, aparent pentru a-şi descrie contracandidata.

"E o campanie despre valori, este o campanie despre demnitate si este o campanie impotiva impostura. De cand a inceput campania asta ma gandesc cum e posibil sa nu fie evident ca o sa castigam? In conditile in care orasul e in faliment, oamenii nu au apa calda, traficul e sufocat, poluarea e mai mare. Cum e posibil? Raspunsul este ca daca ne uitam in istoria recenta o sa vedem ca aceasta aberatie este posibila cand reactia oamenilor la puterea instalata e disproportionat de mica. In anii 80 vedeam cu totii magazinele goale si ne spunea la tv ca o ducem foarte bine. Avem un urias aparat de propaganda care ne spune ca niciodata Bucurestiul nu a dus-o mai bine. De fapt, lupta este intre niste oameni care cred in niste valori si acest urias de propaganda. E o lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta, da? Si, din pacate, din pacate, suntem cam la egalitate, da? Fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie. Deci miza acestor alegeri, dincolo de trafic, apa calda, poluare, scoli, conditii de viata, este de fapt depre demnitate si este despre rezistenta bucurestenilor la nesimtire, la spoiala, la impostura. Sunt foarte optimist ca o sa iesim victoriosi din aceasta campanie", a declarat Nicușor Dan.