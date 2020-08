Nicuşor Dan, lansare în campanie alături de Ludovic Orban şi Dan Barna direct din Piaţa Victoriei cu atacuzri la Gabriela Firea

Nicuşor Dan o critică pe Gabriela Firea pe motiv că aceasta a folosit bani publici "pentru a premări realizări glorioase," el susţinând că Firea nu ar trebui să aibă mai mult de 15% în sondajele de opinie "dacă am fi într-o lume ideală".

"În mod teoretic, dacă am fi într-o lume ideală, Gabriela Firea ar fi un contracandidat de tot râsul. Cineva care a dus oraşul în faliment, care nu e în stare să dea apă caldă, care a dus RADET-ul în faliment, care a înrăutăţit traficul, care a înrăutăţit poluarea, care nu a fost în stare să construiască o grădiniţă deşi promisese 20, care nu a fost în stare să atragă fonduri europene, primarul ăsta nu ar trebui să aibă mai mult de 15%, nişte nostalgici care cred în ce crede domnia sa. Din păcate, această incompetenţă administrativă a compensat-o prin zeci de milioane din bani publici pe care i-a dat pentru a preamări glorioase realizări care sunt cu totul şi cu totul false. Spre exemplu, ideea că a consolidat sute de clădiri, din care a consolidat vreo şase. (...) Asta este dezbaterea din această campanie: între lumea reală şi o lume imaginară plătită din bani publici", a afirmat Nicuşor Dan joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

În acest context, Nicuşor Dan a arătat că el crede că Firea se teme de alegeri şi şi-ar dori amânarea scrutinului din 27 septembrie. "Eu cred că se teme şi cred că şi-ar dori amânarea alegerilor, am avut toate semnalele, am avut o izolare a sa de către aliaţii tradiţionali - nici Pro România, nici ALDE nu au vrut să meargă în jurul candidatului Gabriela Firea - am văzut o izolare chiar în propriul partid, pentru că nu am văzut nume de marcă din PSD care să fie... Ar fi trebuit, la alegeri în Bucureşti, care sunt decisive pentru alegerile parlamentare, ar fi trebuit să fi avut nume de marcă din PSD pe lista de consilieri a Gabrielei Firea", a adăugat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte numele cunoscute – foşti fotbalişti sau politicieni ai anilor 1990 – pe care Gabriela Firea le propune pe lista de consilieri generali ai Capitalei, candidatul dreptei a susţinut că "problema nu este că oamenii ăştia au fost sau nu fotbalişti" şi că problema este că unii dintre aceştia au fost condamnaţi sau inculpaţi.

Nicuşor Dan o acuză pe Gabriela Firea de "incapacitate politică şi administrativă". "Gabriela Firea nu a fost în stare să lucreze nici cu primul guvern PSD, nici cu al doilea guvern PSD, nici cu al treilea guvern PSD, cu atât mai puţin cu guvernul PNL. Tot timpul a fost sabotată", a mai spus Dan. El a reiterat că „lupta" sa la aceste alegeri este cu Gabriela Firea, pe care a acuzat-o de falimentul Capitalei.