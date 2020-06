Nicuşor Dan: "Orice loc de parcare in oraş trebuie să coste. Prin politica de preţuri putem direcţiona oamenii să parcheze mai departe"

"Multa lume vorbeste prea mult de vice Badulescu, el a fost acolo un executant. Gabriela Firea nu a spus ca a venit acolo de capul lui, a spus ca a venit sa dea explicatii presei, ca presa l-a chemat. Nu ne dorim asa ceva, ca in anii 90, in campania electorala, nu ne face bine.

Eu cred ca au trecut 30 de ani de la Revolutie, am trecut ca societate prin diferite stari emotionale, ne-am profesionalizat in asteptarile noastre, stim cat e bugetul Bucurestiului, ceea ce nu era asa comun.

Eu sper ca oamenii se vor uita la argumente, mai ales cei din sectorul privat. Eu cred ca oamenii asta asteapta, o campanie pe argumente, pe cifre.

Pe online, din Bucuresti, sunt peste 85% dintre oameni. Sondajele abia incep sa se faca, oricum nu ar fi fost relevante in timpul crizei medicale. Sondajele dinainte de pandemie spuneau ca aceste patru partide de dreapta au impreuna 65% si o parte importanta din sustinatori voiau un candidat unic, iar rezultatul ar fi fost 60% la 40% (Firea).

Miza acestor alegeri este daca oamenii informati vor fi motivati sa iasa la vot. Pentru moment strategia este de a prezenta bilantul, pe sectoare, cu ce a promis doamna Firea si ce s-a realizat.", a declarat Nicuşor Dan, referitor la incidentul de săptămâna trecută şi la strategia pentru alegerile locale din acest an.

Candidatul coaliţiei forţelor de dreapta a vorbit şi despre problemele Bucureştiului şi soluţiile pe care le propune.

"La STB e gaura 500, 600, 700 milioane, datoria Termoenergetica 300-400 de milioane, nu ştim ce datorii mai au alte companii, deci undeva pe la 2 miliarde suntem pe minus. O jumătate de miliard de euro s-a dus catre companiile municipale, iar asta e o investitie total inutila, pentru ca nu exista serviciu public pe care sa-l faca mai bine decat il faceau privatii. Doar directorii acxestor companii iau undeva la 2 milioane de euro pe luna. Plus faimoasele concerte... Care nu sunt neaprat rele, dar exista niste prioritati.

Un singur comentariu legat de Gabriela Firea. A venit si a zis ca are toate solutiile, iar dupa doi ani si jumatate a semnat un contract cu Banca Mondiala, care sa-i spuna care sunt acele soluţii.

Traficul are 4 componente mari. Unu este managementul traficului. Exista tehnologia cu senzori in asfalt, folosit acum de primarie, care sunt foarte sensibili si mai are un defect, faptul ca decizia se ia global, nu local. Tehnologia de azi este cu camere in fiecare intersectie, care ia decizia local. Ar ajuta cu 10% trecerea la tehnologia asta. Ar costa 20-30 de milioane de euro si ar dura 2 ani si jumatate.

Al doilea punct este infrastructura rutiera. As insista pe soseaua de centura. Este un proiect de lege prin care resedintele de judet pot sa ceara si sa ia soseaua de centura, nu inteleg blocajul aparut la acest proiect de lege. Nimic nu opreste primaria Capitalei sa faca ce a facut primaria Oradea. Adica sa faca toata documentatia si sa mearga cu ea la Min Transporturilor, sa le dea documentatia si sa zica "iata, aveti tot, faceti centura, trebuie doar sa bagati banii".

Mai avem managementul parcarilor si transportul public.

Pentru a eficientiza transportul in comun ai nevoie de vehicule si de banda unica, pentru a avea un transport cu orar. Ai nevoie sa scoti masinile de pe prima banda. Poti sa faci niste sisteme de sensuri unice, si astfel castigi niste locuri. Poti intra in parteneriat cu privatii, cum ar fi hypermarketuri, plus mari parcari la intrarea in oras. Si trebuie s-o spun foarte deschis, orice loc de parcare din oras trebuie sa coste. Mai mult decat atat, acele locuri trebuie sa fie toate intr-un sistem informatic si, prin politica de preturi, poti directiona oamenii catre locuri de parcare mai departate de cele unde parcheaza acum.

Pe transportul public, prima bandă, am făcut o strategie pe troleibuze și tramvaie. Pe tramvaie, locul pe care îl avem în Piața Unirii, să facem trei diagonale. Când ai foarte mulți oameni faci un metrou, când ai mulți faci un tramvai și când ai puțini faci un autobuz. E practic un pătrat la Piaţa Unirii, cu un părculeț în mijloc, iar tramvaiul poate trece prin laturi, să unim cele două linii. Astfel putem desființa şi cele două capete de linie, din Piața Sfântul Gheorghe și din spatele magazinului Unirea, pe care să le redăm spațiului public.", a spus Nicuşor Dan.

