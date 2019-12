Nicuşor Dan: Primăria nu are bani pentru subvenţia la STB şi la Termoenergetica

"În revizuirea pe care CGMB o va discuta mâine, se estimează că în cursul lunii decembrie vom avea venituri la bugetul Primăriei Capitalei, venituri proprii, de aproape două miliarde de lei. Evident, este o sumă total nerealistă. Noi ştim că o să avem la Primăria Capitalei venituri puţin peste patru miliarde de lei şi ne prefacem că avem şase miliarde de lei - în aceste două săptămâni până la sfârşitul anului vor fi multe lucruri care nu se vor plăti, cele mai importante - subvenţia la Termoenergetica, fosta RADET şi subvenţia la STB", a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.



El a amintit că, încă de când Consiliul General a aprobat bugetul Primăriei Capitalei pe 2019, a spus că bugetul este nerealist, că veniturile sunt mult supraevaluate şi că, chiar dacă nu se va realiza nicio investiţie, tot lipseşte un miliard de lei, "care nu are de unde să vină".



"Rectificarea de mâine este o glumă, pentru că presupune că Primăria are două miliarde de lei, pe care nu-i are. Pe care încă de la începutul anului i-a prevăzut nerealist că vor fi venituri proprii. În situaţia asta, faţă de rectificare, în cele două săptămâni până la sfârşitul anului se vor tăia multe cheltuieli, important este că se vor tăia 500 de milioane de lei de la Societatea de Transport, parte din subvenţie, şi 150 de milioane parte din subvenţia de la Termoenergetica, fosta RADET. Dacă n-ar fi fost falimentul RADET, ar fi fost şi acolo 500 de milioane de lei", a explicat Nicuşor Dan.



Consilierul general Alexandru Gâdiuţă a spus că aceasta este o practică ce se repetă în fiecare an, o supraestimare a veniturilor la începutul anului şi apoi o serie întreagă de rectificări bugetare, iar la finalul anului - în decembrie, se face o rectificare finală negativă.



"În 2017 am avut 6 astfel de rectificări pe parcursul anului, în 2018 a fost un record cu 11 rectificări bugetare, iar în 2019 am ajuns deja la 9 rectificări bugetare. Văduvite, an de an, erau investiţiile. Pe secţiunea de investiţii - şi anul acesta, şi în 2018, şi în 2017 - nu am depăşit o execuţie bugetară mai mare de 40%. Anul acesta, execuţia bugetară pe capitolul dezvoltare va fi de aproximativ 30%, iar acest lucru s-a întâmplat şi în 2018. Ceea ce este ruşinos pentru o capitală europeană, pe capitolul investiţii, pe capitolul dezvoltare să nu fie în stare cheltuiască banii şi să producă ceva pe termen lung", a spus Alexandru Gâdiuţă în cadrul conferinţei.