NISSA Black Friday 2020. Reduceri de până la 80% la mii de produse

Black Friday incepe la NISSA pe 10 noiembrie ora 09:00! Luna Noiembrie vine la NISSA cu reduceri de pana la 80% la cele mai cool tinute! Nu poti sa nu faci SHOPPING cu noi! Avem mii de produse reduse cu pana la 80% discount!

Comanda online, din fotoliul de acasa sau chiar mergi in magazin, te asteptam cu CELE MAI MARI REDUCERI DIN ACEST AN si pentru ca bucuria sa fie si mai mare, AI EXTRA REDUCERE daca comanzi din noua APLICATIA NISSA! Descarca acum aplicatia si fii pregatit!

Descopera cele mai ravnite piese din noua colectia si lasa-te inspirata de ultimele tendinte in moda, totul la REDUCERE! Alege favorita, SALVEAZA si CLICK shopping! Noi dam startul reducerilor de BLACK FRIDAY NISSA! Tu ce mai astepti?

Piesele noastre NISSA sunt MUST HAVE cu pana la 80% OFF www.nissa.ro!

Fie ca vrei sa iti cumperi tinuta de sarbatori sau cadouri pentru cei dragi, Black Friday este ocazia perfecta sa economisesti! In plus, anul acesta clientii care comanda direct din aplicatie au EXTRA5% discount la prima achizitie.

Bucura-te acum de cele mai bune oferte de pret, cu plata pana la 12 rate si livrare rapida in maxim 48 de ore!

MAGAZIN ONLINE www.nissa.ro - Marti 10 noiembrie, ora 09:00, pentru clientii fideli inregistrati in cont.

MAGAZINE NISSA

BUCURESTI

Afi Palace Cotroceni: 10:00 – 21:00

Baneasa Shopping City: 10:00 – 21:00

Bucuresti Mall-Vitan: 10.00 - 21.00

Cora Pantelimon: 09:00 – 21:00

Promenada: 10:00 – 21:00

BACAU

Arena Mall: 10:00-21:00

BRASOV

Coresi Shopping Resort: 10:00 – 21:00

Afi Brasov: 10:00 – 21:00

CONSTANTA

Maritimo Center: 09:00 – 21:00

City Park Constanta: 10:00-21:00

IASI

Palas Mall: 10:00 – 21:00

PITESTI

Centrul Comercial Jupiter City: 09:30 – 21:00

PLOIESTI

Afi Ploiesti : 10:00 – 21:00

TIMISOARA

Iulius Mall: 09:30 – 21:00

Sibiu

Promenada Sibiu : 10:00 – 21:00

Cluj

Platinia shopping center : 10:00- 21:00