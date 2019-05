NOAPTEA MUZEELOR: Circuite muzeale, spectacole şi expoziţii inedite, în programul celei de-a 15-a ediţii

Peste o sută de muzee din toată țara își deschid in această seară porţile pentru vizitatori. Noaptea Muzeelor, ajunsă la cea de-a 15 ediție, este sărbătorită în toată Europa, iar an de an numărul organizațiilor culturale care se alătură evenimentului este din ce în ce mai mare. Ministrul Culturii, Daniel Breaz, invită în special tinerii să viziteze obiectivele deschise.