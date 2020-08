Noi acuzaţii de ABUZ la adresa Poliţiei. Mai mulţi agenţi au intrat în curtea unui cetăţean, în timp ce mama acestuia era resuscitată

"Mama mea a decedat, a facut infarct. După ce că a venit ambulanţa după 20 de minute, am acceptat şi chestia asta, am resuscitat-o noi 20 de minute, când a venit ambulanţa, cine credeţi că i-a făcut masaj cardio-respirator? Şoferul de pe ambulanţă, ceea ce nu este normal. Un şofer de ambulanţă să facă resuscitare... Eu îi mulţumesc, am încercat noi 30 de minute, el 45 de minute, din păcate n-am mai putut s-o readucem la viaţă.

În momentul în care mama era resuscitată, a venit poliţia la mine în curte, ne-a păzit. Pentru ce? Când i-am întrebat de ce au intrat fără mandat, fără nimic, au zis că au venit în sprijinul nostru. Să ce? Poliţia face abuz. În momentul în care le-am spus să părăsească curtea pentru că nu aveau ce să caute, au mai venit încă două maşini de jandarmi, iar când fratele meu s-a dus să discute cu ei de ce au venit la noi, un poliţist a scos pistolul la fratele meu. Am filmat totul, inclusiv cred că am 200 de martori care au văzut asta", a declarat bărbatul.

Polițiștii susțin că au fost chemați de ambulanțieri, pentru că la fața locului erau prea multe persoane. Ei mai precizează că nu au folosit armamentul din dotare.

