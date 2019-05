Noi voci din PSD cer DEMISIA lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului după rezultatele de la europarlamentare

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că se bucură pentru lecția oferită de electorat conducerii PSD și că un mod ticălos de a conduce partidul a fost sanționat.

"Am vazut pe anumite posturi de televiziune si prin presa, ca exista o oarecare uimire vis a vis de rezultatele acestor alegeri. Nu impartasesc aceasta stare de uimire, de surprindere. Sau daca totusi sa spunem ca ar fi o surpriza, consider ca este una placuta.

De ce? Fiindca un anumit mod ticalos de a conduce nu a trebuit si nu trebuie incurajat. Ci, dimpotriva, sanctionat! Si asta s-a intamplat. Ma bucur ca traiesc in aceasta tara, in care populatia a inteles importanta votului si a inceput sa isi spuna punctul de vedere.

Este un moment important. Unul in care trebuie sa analizam atent lucrurile si directiile. In care trebuie sa intelegem ca faptele concrete, ca munca serioasa, ca dezbaterea transparenta, ca acceptarea altor opinii argumentate sunt esentiale.", a scris Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, pe Facebook.

Liviu Dragnea, după ce Oprişan i-a cerut DEMISIA: Trebuie făcute analize în CEx. Nu plec nicăieri. Îi cer lui Dăncilă să nu demisioneze

Şi Gabriel Popa, vicepreședintele TSD, cere demisia lui Liviu Dragnea.

"Felicitari tuturor celor care au inteles astazi sa-si exercite un drept fundamental, ignorat de prea multi, prea mult timp. Dreptul la vot. Sunt mandru ca generatia mea a dat azi un semnal extrem de puternic, acela ca nu poti conduce o tara ignorandu-ti poporul.

Votul de azi demonstreaza falimentul unui tip de leadership politic, unul de tip sud american, intr-o Romanie marcata de zeci de ani de conducere a unui tatuc. Romanii au spus ca asa nu se mai poate si acest mesaj trebuie inteles de toti liderii politici.

Rezultatul de azi e un vot de blam pentru cel ce a irosit increderea romanilor dupa 2016 si care n-a inteles ca acel metru simbolic de autostrada reprezinta dezideratul de azi al romanilor, si nu suta de lei in plus.

Mai mult, divizarea profunda a societatii si ura pe criterii politice pe care o resimtim cu totii trebuie sa inceteze si, asa cum scriam si mai devreme, trebuie sa ne unim energiile cu totii pentru ca peste zece ani sa spunem cu mandrie ca Romania e o tara cu drumuri, spitale si scoli moderne, ceea ce azi reprezinta, din pacate, o utopie.

Pentru toate aceste motive, si pentru ca Romania are nevoie de un partid de stanga modern si apropiat de oameni, cer demisia presedintelui PSD, Liviu Dragnea.

Nu in ultimul rand, vreau sa le multumesc romanilor din diaspora, oameni care n-au plecat de voie din tara si care au stat astazi multe ore la cozi pentru a arata ca le pasa de Romania. Ma inclin in fata voastra!", a scris Gabriel Popa pe Facebook.

Şi deputatul Silviu Macovei face declarații agresive după rezultatele dezastruase de la alegerile europarlamentare şi cere "revoluție în partid" după votul de duminică. Deputatul ieșean Silviu Macovei s-a arătat dezamăgit de procentul pe care PSD l-a obținut atât la nivel național, cât și la Iași. Într-o postare pe contul personal de Facebook, deputatul ieșean s-a arătat extrem de nemulțumit față de strategia conducerii PSD.

"Orice am spune, rezultatul PSD la aceste alegeri este unul dezastruos și trebuie să ne asumăm acest lucru. Cred că strategia pe care partidul, de la centru, a îmbrățișat-o s-a dovedit falimentară. Depărtarea de electoratul nostru, radicalizarea discursului contra Uniunii Europene și strategia de comunicare agresivă sunt cauzele clare pentru acest eșec. Sunt alte generații de români acum, iar succesul economic și salariile crescute nu mai sunt suficiente. Oamenii ne-au arătat că vor decență în discurs, apartenență la Uniunea Europeană, calm și echilibru pe scena politică. De asta ne-au votat în 2016, iar conducerea actuală s-a depărtat de acest deziderat al românilor."

Deputatul PSD crede că este nevoie de o reinventare a partidului pentru a opri dezastrul electoral în care se află. "Pentru a supravețui pe scena politică, PSD are nevoie să se întoarcă la social democrația adevărată, moderată și puternic argumentată ideologic. În caz contrar, PSD va pierde toate alegerile următoare. Vom pierde pe mâna noastră, cu toate atuurile guvernării, ale președinției Consiliului European, ale creșterii economice. Este nevoie de un suflu complet nou, să nu ne îmbătăm cu apă rece!", a mai spus deputatul ieșean.

Cea mai vehementă pozitie în PSD a venit din partea presedintelui PSD Vrancea. Marian Oprișan, președintele PSD Vrancea, a cerut demisia de urgență a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, după dezastrul de la alegerile europarlamentare.

Codrin Ştefănescu, răspuns pentru Oprişan: Nu poate cere nimic de capul lui. Mesajele curg în PSD să rămână Dragnea

"Noi, cei din PSD, am înțeles că încrederea covârșitoare cu care am fost investiți în 2016 este o responsabilitate imensă. Am depus suflet, am muncit ca nouă, tuturor românilor să ne fie mai bine! Ca om politic, care am fondat PSD, nu am putut însă să ignor faptul că niște calcule meschine și o politică de resurse umană complet neinspirată și total autistă la vocea societății civile și a membrilor PSD, a făcut ca munca și performanțele din ultimii doi ani de zile să compromită încrederea covârșitoare care ne-a fost acordată de poporul român.

Cifrele de la ieșirea din secții, dar și sentimentul general al electoratului ne dau măsura eșecului conducerii Partidului Social Democrat în frunte cu Liviu Dragnea. Trebuie să ne asumăm realitatea: în numele interesului personal și a unor calcule meschine, Dragnea a reușit să compromită încrederea covârșitoare care ne-a fost acordată de poporul român în 2016. De la 45% dintre voturi am ajuns, din cauza egoismului și incompetenței servile, pe poziția a doua sau chiar a treia în unele orașe. Concluzia este una singură, în inima oricărui PSD-ist adevărat, precum și în majoritatea secțiilor de votare: Dragnea trebuie să plece! Nu mâine, nu după vreo negociere de culise, ci acum!

Cu toată campania mediocră a opoziției, cu toată creșterea economică de partea noastră, Dragnea a trădat așteptările alegătorilor noștri. Social democrația are nevoie de suflet, de conectare la nevoile oamenilor, dar și de curajul de a spune lucrurilor pe nume și de mintea de a face ce trebuie.

În acest moment trebuie să începem reforma PSD. Cu limpezime și curaj. Avem nevoie urgentă să ne reapropiem de alegătorii noștri, de România adevărată care ne susține și pe care o susținem. Pe lângă despărțirea de Dragnea și echipa sa, propun trei direcții de acțiune imediată: promovarea liderilor care au demonstrat cu rezultate, un dialog constructiv cu familia social democraților europeni din care Dragnea ne-a exclus, revalidarea programului de guvernare după consultări deschise cu autoritățile locale și cu populația.

Trebuie să ne asigurăm că Partidul Social Democrat pe care românii și-l doresc se va consolida, de acum înainte, pe meritocrație și nu pe slugărnicie. Trebuie să ne dovedim a fi aceeași forță care a adus România în NATO și în Uniunea Europeană, cu toată încrederea partenerilor internaționali de partea noastră. Avem obligația să fim principalul sprijin și apărător al românilor de peste granițe, să lucrăm alături de și pentru diaspora. Doar așa vom putea fi mișcarea politică pe care România o cere.

Este momentul zero pentru PSD! Lansez invitația tuturor celor care credem în social-democrație, inclusiv celor care au părăsit partidul din cauza lui Liviu Dragnea, să punem umărul la recâștigarea respectului și demnității!", a susţinut Marian Oprişan, într-o scrisoare deschisă adresată colegilor din PSD.