NORVEGIA - ROMANIA 0-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Meci crucial pentru calificarea la Euro 2020 UPDATE

Reprezentativa României întâlneşte azi, la Oslo, Norvegia, în al treilea joc al său din preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Bucureştiul găzduieşte patru partide.

Partida începe la ora 21:45, în România, şi va fi transmisă în direct la Pro TV şi comentată live la Radio România Actualităţi.

Post inedit pentru Chipciu și alte surprize mari în primul 11. ECHIPELE

UPDATE 20:37: ECHIPELE de start:

Norvegia: Grytebust - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Odegaard, Selnaes, Berge, Henriksen - T. Elyounoussi, King

România: Tătărușanu - Chipciu, Săpunaru, Grigore, Toșca - Anton, Stanciu - Deac, Keșeru, Grozav - Pușcaș

România va juca în galben în această seară.





Până acum, tricolorii au pierdut duelul din Suedia, 1-2, şi au învins Insulele Feroe, scor 4-1. De partea cealaltă, Norvegia a fost învinsă în Spania, 1-2, şi a remizat pe teren propriu cu Suedia, 3-3.

UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Rusia la partida dintre Norvegia şi România.

La centru se va afla arbitrul Serghei Karasev, în vârstă de 38 de ani, care va fi ajutat de asistenţii Anton Averianov şi Aleksei Lunev. Cel de-al patrulea oficial va fi Vitali Meshkov.

Tricolorii au mai disputat două partide arbitrate de Serghei Karasev. Prima dată în preliminariile EURO 2012, împotriva naţionalei Luxemburgului, meci câştigat de tricolori cu 2-0, în deplasare. Al doilea meci al României condus de ”centralul” rus a fost în faza grupelor la EURO 2016, contra Elveţiei, încheiat 1-1.

Contra, super-ofensiv la ultimul antrenament

Dacă ar fi să ne raportăm la ce a făcut Contra la ultima şedinţă de pregătire, formaţia tricolorilor ar fi ultra - ofensivă! Judecând după ce s-a întâmplat în capitala Norvegiei, România ar trebui să arate astfel:

Tătăruşanu - Chipciu, Săpunaru, Grigore, Bancu - Marin, Stanciu - Deac, Keşeru, Grozav - Ţucudean.

Sistemul cu doi fundaşi laterali de profilul lui Chipciu şi Bancu pe flancuri este evident unul în care Contra speră să aducă cât mai multe mingi pe benzi, mai ales pe contraatac. Deac şi Grozav ar urma să-i sprijine, iar Keşeru şi Ţucudean să apară la finalizare. Mai mult, folosirea unui singur închizător - Răzvan Marin, care e mai mult genul de mijlocaş box to box - e pusă sub semnul întrebării. Cel mai probabil, selecţionerul, ştiind că va fi privit de norvegieni, a vrut să testeze, din informaţiile Digi Sport echipa urmând să arate mult mai "aşezată". În absenţa lui Cicâldău, Tudor Băluţă pare soluţia logică, iar marea dilemă a tehnicianului primei reprezentative e legată de folosirea lui Stanciu sau a lui Ianis Hagi. Primul are atu-ul experienţei, dar handicapul major al problemelor care l-au făcut să plece de la echipa de club pentru o perioadă, fiind neplătit. De partea cealaltă, fiul "Regelui" a fost unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 1 pe finalul de sezon.

"După mine, e nevoie de o victorie. Cu un egal, ajungem iar la pomană. Un succes ne ajută şi în plan moral, al încrederii jucătorilor, ar aduce şi o presă mai bună. Eu cred că ar trebui să câştigăm, să nu ne ducem în Norvegia după un egal. Azi am avut o discuţie cu câţiva oameni de sport. Am discutat despre alcătuirea lotului naţionalei la CM 1994. Eu sunt de părere că trebuie să respectăm deciziile selecţionerului. El face selecţia şi primul "11". El cunoaşte cel mai bine situaţia la nivelul lotului, el îi vede pe jucători zi de zi", a spus fostul selecţioner, Anghel Iordănescu, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Cicâldău, accidentat

Alexandru Cicâldău nu va juca în următoarele două meciuri ale naţionalei României, cu Norvegia şi Malta.

Mijlocaşul lui U Craiova a acuzat probleme musculare în ultima partidă jucată în play-off-ul Ligii 1, însă nu a putut fi recuperat complet, iar selecţionerul Cosmin Contra a decis ca mijlocaşul în vârstă de 21 de ani să nu facă deplasarea în Norvegia și Malta, pentru a evita apariția unei posibile recidive a accidentării.

Alexandru Cicâldău se va alătura însă lotului naționalei U21 a României și va merge în cantonamentul premergător Europeanului de tineret din Italia și San Marino.

Fotbalistul Craiovei va fi apt sută la sută pentru primul meci din faza grupelor Euro 2019, programat pe 18 iunie, contra Croației.

Ianis Hagi, faţă în faţă cu istoria Meciul naţionalei de la Oslo ar putea însemna un nou moment istoric pentru familia Hagi. Regele Gică Hagi a debutat sub tricolor pe 10 august 1983 într-un amical jucat în Norvegia, în perioada în care selecționer era Mircea Lucescu. Hagi a fost integralist în acea partidă și a jucat mijlocaș stânga. Fiul său, Ianis Hagi, i-a călcat pe urme tatălui său 35 de ani mai târziu. Ianis a debutat pentru naționala României în noiembrie anul trecut în partida câştigată în faţa Lituaniei în grupa din Liga Naţiunilor. Fiul "Regelui" a fost trimis pe teren de Cosmin Contra, în minutul 68, în locul lui Claudiu Keșeru, când scorul era deja 3-0 pentru "tricolori". Jucătorul Viitorului a primit astfel primele minute în tricoul naţionalei la vârsta de 20 de ani și 26 de zile. Tatăl său, fostul lider al Generației de Aur, a debutat la națională pe când avea 18 ani, șase luni și cinci zile. NORVEGIA - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Fiul "Regelui" vrea neapărat să spargă gheaţa la naţională Ianis are acum şansa să o ia înainte tatălui său. Dacă Gică Hagi a aşteptat mai bine de un ca să marcheze primul gol la naţională, decarul Viitorului poate reuşi acest lucru după aproape 7 luni. Cosmin Contra este convins că nu va mai trece mult timp până când vom sărbători şi prima reuşită a lui Ianis în tricoul naţionalei. "Sper cât mai repede să marcheze şi primul gol Ianis la prima reprezentativă. Nu trebuie să fie obsedat de lucrul acesta, trebuie să facă ce a făcut şi până acum. Eu zic că ocazii a avut să înscrie, o să vină şi golul", a declarat Cosmin Contra. NORVEGIA - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Ianis Hagi poate fi "arma secretă" a lui Contra Selecţionerul nu a vrut să dezvăluie dacă Ianis Hagi va fi titular contra Norvegiei. "Sincer, toată lumea s-a pregătit foarte bine, îşi doresc toţi să joace.Acum, trebuie să îi simt şi eu pe jucători. Am stat cu ei toată săptămâna, dar întotdeauna înainte de ultimul antrenament, dacă mai am dubii, văd care poate să joace şi care nu.Ianis a debutat foarte bine în Suedia, a participat la jocul echipei. Apoi la meciul de acasă cu Feroe, chiar foarte bine în repriza a doua, a avut şi două ocazii.A făcut exact ceea ce i-am cerut la pauză. Este un jucător cu dorinţă foarte mare să se impună, atât la echipa de club, cât şi la naţională, dar trebuie să avem grijă, sunt anumite meciuri, anumite momente în care Ianis poate să ne ajute într-o anumită parte a unui joc. Poate nu de la început, poate din a doua repriză" a explicat Cosmin Contra. Ianis Hagi este unul dintre liderii generației U21 care a reușit o calificare istorică la EURO 2019 din Italia. El a fost promovat chiar de către tatăl său în fotbalul mare, debutând la Viitorul în sezonul 2014/2015, într-un meci cu FC Botoșani, la numai 16 ani.

Lotul convocat de selecţionerul Cosmin Contra este:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes, 59/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionuţ Radu (Genoa, 0/0)

Fundaşi: Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 34/0), Dragoş Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Toşca (PAOK, 15/0), Nicuşor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Băluţă (FC Viitorul, 4/0), Răzvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 31/10), George Ţucudean (CFR Cluj, 9/3), George Puşcaş (Palermo, 6/2)

Considerat cel mai mare talent din istoria Norvegiei, Odegaard a semnat în 2015 cu Real Madrid unde a primit un salariu uriaş pentru vârsta sa: 2 milioane de euro! Asta se întâmpla acum 4 ani, iar Martin are în prezent 20. Cel mai tânăr debutant din istoria naţionalei (la 15 ani şi 253 de zile) a fost ulterior împrumutat de Real Madrid la Heerenven şi Vitesse. Aici, la fosta adversară a celor de la Viitorul, Odegaard a explodat! A marcat de 11 ori sezonul trecut şi a reusit alte 13 pase decisive, atrăgând atenţia semifinalistei UCL, Ajax. ”Lăncierii” vor să ofere 20 de milioane de euro pentru el, dar Real Madrid îi mai dă o şansă în vară când Odegaard va face pregătirea cu echipa lui Zidane. El pare pericolul numărul 1 pentru poarta tricolorilor în acest moment. Desigur, nu este singurul.

Lagerback i-a convocat pentru meciul cu România şi pe Elyonoussi (Southampton), Joshua King (Bournemouth) sau Johansen (Fulham). Cosmin Contra este însă liniştit: ”În general nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă sunt jucători care te pot pune în dificultate. În echipa Norvegiei sunt jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen... Dar forţa Norvegiei stă în echipă. E o formaţie cu jucători tineri, care joacă foarte bine pe contraatac” a explicat Cosmin Contra.

Lars Lagerback este omul care poate face minuni

LIVE ONLINE TEXT Norvegia - România pe www.telekomsport.ro. Acelaşi Cosmin Contra a remarcat schimbarea din jocul norvegienilor după sosirea lui Lagerback: ”Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor”.

Şi are dreptate. Lagerback este asimilat de presa nordică termenului de ”selecţioner fenomen”. La un moment dat, chiar s-a vorbit şi despre posibila sa numire la cârma echipei reprezentative a României. Lagerback a rămas în Nordul Europei, după ce a reuşit să facă minuni pe banca naţionalei Islandei.

Suedezul originar din Katrineholm a dus Islanda la barajul pentru Cupa Mondială din 2014 şi la Euro 2016. În cariera sa el a mai pregătit naţionalele Nigeriei şi Suediei. De când a preluat Norvegia din 2017, Lagerback a pierdut doar 6 meciuri din 21 jucate. Cu o echipă naţională ”aflată în picaj” după cum scrie chiar presa de la Oslo.

Cum a arătat Norvegia la ultimul meci din preliminarii

Contra Suediei, Lagerback a mizat pe un 4-4-2 care a fost deseori pus în dificultate de formula de start a Suediei. Norvegia a încasat trei goluri, în ciuda unei evoluţii bune a lui Ajer (Celtic).

Programul grupei F

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keşerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keşerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania(ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.