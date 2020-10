NORVEGIA - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Meci important în Liga Naţiunilor

Norvegia și România se înfruntă azi, de la ora 19:00, în runda cu numărul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate fi urmărită live score p RomaniaTV.netși în direct pe Pro TV. Celălalt meci din grupă, Irlanda de Nord - Austria, se joacă la ora 21:45. După primele 2 meciuri disputate, România e liderul grupei 1. „Tricolorii” au 4 puncte. Au remizat în prima rundă cu Irlanda de Nord, scor 1-1, și au câștigat în deplasarea din Austria, scor 3-2. Norvegia, adversara de duminică, a strâns 3 puncte, datorită victoriei clare cu Irlanda de Nord, scor 5-1.

Echipele probabile în meciul Norvegia – România din Liga Națiunilor:

Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui, Strandberg, Ajer, Linnes – Elyounoussi, Berge, Normann, J. King – Sorloth, Haaland

Rezerve: Hansen, Thorsby, Reginiussen, Henriksen, Johansen, Aleesami, Hauge, Rosted, Rossbach, Ødegaard, Midtsjø, Svensson

Antrenor: Lars Lagerback

România: Tătărușanu – Hanca, Burcă, Toșca, Bancu – R. Marin, Al. Crețu – I. Hagi, N. Stanciu, Al. Maxim – G. Pușcaș

Rezerve: Fl. Niță, Lazăr, Cr. Manea, M. Bălașa, Dr. Grigore, Camora, C. Deac, Mitriță, Cicâldău, Keșeru, Alibec, G. Iancu

Antrenor: Mirel Rădoi

Au sosit rezultatele testelor COVID-19, efectuate înainte de meciul dintre Norvegia și România. Toți cei din delegația României sunt negativi, potrivit unui comunicat oficial emis de FRF.

"Au sosit, în cantonamentul naționalei de la Radisson Nydalen din Oslo, rezultatele testului COVID efectuat ieri dimineață. Este vorba de testarea oficială UEFA pentru partida cu Norvegia de azi, ora 19:00. Toți tricolorii și membrii staff-ului naționalei au rezultate negative! Hai, România! Luptăm împreună!", se arată pe frf.ro.

România a ratat calificarea la Campionatul European, după 1-2 cu Islanda, și se concentrează acum pe meciurile rămas din Liga Națiunilor. ”Tricolorii” sunt lideri în Grupa 1 din Liga B, cu patru puncte după două meciuri (1-1 cu Irlanda de Nord și 3-2 cu Austria).

Tricolorii au modificat programul acestei zile funcție de recomandările gazdelor, acceptate de UEFA, astfel că antrenamentul oficial s-a desfășurat în această seară pe Bislett Stadion, și nu pe Ullevaal, arena care va găzdui partida de mâine.

La 10 minute distanță cu autocarul de hotelul naționalei, Bislett Stadion este un complex sportiv dedicat atletismului și rugby-ului cu precădere, și patinajului viteză! Jucătorii lui Mirel Rădoi au înfruntat o ploaie crâncenă, care pare să nu se mai termine, și care pe prognoză are șanse să se domolească abia mâine, după prânz.

Condițiile meteo au fost și principalul motiv al schimbării arenei pentru programul de azi, din dorința de a proteja gazonul de pe Ullevaal, unde s-a jucat joi și Norvegia-Serbia 1-2.

În ciuda frigului, ploii și întunericului, mai multe voci românești cu strigăte de încurajare au răzbătut pe teren, suporterii noștri care locuiesc în preajma Bislett Stadion dorind să nu rateze întâlnirea de la distanță cu echipa națională.

Norvegia lui Erling Haaland a fost și ea eliminată din cursa pentru turneul final de anul viitor, după 1-2 cu Serbia, și poate rămâne fără selecționer.

”Nu e treaba mea să vorbesc despre postul meu, Federația este cea care ia astfel de decizii. Dacă vor să ne despărțim, este evident că mă voi da la o parte, dar asta se va întâmpla doar după o discuție cu cei din Federație, nu aici, în presă.

Eu sunt la fel de motivat să continui, acest aspect ar trebui scos din discuție. Nu vreau să vorbesc despre cine m-ar putea înlocui, nu vreau să influențez nimic, depinde totul doar de Federație”, a declarat Lars Lagerback, la conferința de presă de sâmbătă.

Lars Lagerback cunoaște foarte bine naționala României, pe care a mai întâlnit-o în preliminariile pentru Euro 2020. Atunci, Cosmin Contra era selecționer, iar ”tricolorii” bifau două rezultate de egalitate: 2-2 la Oslo și 1-1 la București.

Și selecționerul României a răspuns criticilor după ce a ratat primul obiectiv: calificarea la Euro.

”Am văzut că după trei partide, mi se cere deja demisia. Nu știu dacă este în regulă, mai ales că ne aflăm pe primul loc în Liga Națiunilor. Dacă am face portrete după fiecare meci în parte, am trăi la extreme și nu cred că e în regulă.

Am senzația că uneori se așteaptă un eșec sau semieșec pentru a ne lua de cineva. Poate că am avut o zi proastă, nu am reușit să reacționăm”, a spus Rădoi, la conferința de presă.

Echipa probabilă a României: Tătărușanu - Manea, Grigore, Burcă, Camora - Stanciu, Marin, Maxim - Deac, Pușcaș, Mitriță

Fundașii României vor avea o misiune dificilă împotriva lui Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund. Dezamăgit după ce visul unui turneu final a fost spulberat, vârful de 19 ani vrea să-și ia revanșa cu naționala lui Rădoi.

"Nu m-am simțit deloc implicat în meci. Pur și simplu nu am fost suficient de bun. E o mare dezamăgire. Am avut o bună ocazie de a ajunge la Campionatul European, dar nu suntem suficient de buni", a declarat Erling Haaland la finalul partidei cu Serbia, citat de vg.no.