Notele lui Petrov la Securitate. Ce spune unul dintre foştii studenţi care a aflat că ar fi fost turnat de Traian Băsescu

Notele olografe scrise de Petrov sunt datate 5 mai 1975, cu numerele 0020 şi 0023, predate către lt. col. Tudor.

În note, sursa Petrov scrie critic despre doi colegi de-ai săi. Pe unul îl numeşte superficial şi imatur, iar pe celălalt avid după bani şi caracter rău.

Nota 0020 din 05.05.1975: „Elevul B.I., deși dintr-o familie sănătoasă, manifestă prin acțiunile sale și modul său de a gîndi multă ușurință. Din discuțiile pe care le-am avut cu el, a rezultat că a venit la Institutul de Marină (...) pentru că această meserie îi dă posibilitatea să obțină niște avantaje materiale într-un timp foarte scurt. De asemeni, nu este dispus să se căsătorească decît foarte tîrziu și cu o fată care să aibă situația materială bună. În vara anului 1973 și a anului 1974 a avut relații cu femei de cetățenie cehă dar nu știu dacă în momentul de față mai întreține aceste relații".

Nota 0023 din 05.05.1975: „Elevul sergent D.C. face parte din categoria oamenilor avari după bani, mergînd pînă la mercantilism. Din discuțiile purtate cu D.C., a rezultat clar că a venit la Institut pentru că acest lucru îi oferă posibilitatea unor cîștiguri materiale importante, cu condiția 'să fii deștept' (cum spunea el). Din discuțiile purtate cu verișoara lui – V – de profesie învățătoare, am înțeles că D.C. ar fi dispus, în cazul în care ar reuși să cunoască în străinătate o fată cu avere, să rămînă acolo. Cu verișoara lui D am avut ocazia să discut aceste probleme, deoarece am fost la un moment dat prieteni".

Site-ul Dela0.ro a reuşit să stea de vorbă cu unul din cei doi studenţi turnaţi.

Ion Bîrgău, care a terminat Institutul de Marină şi a fost comandant de navă, spune că nu era prieten cu Traian Băsescu şi că nu şi că nu i-a făcut confidenţe.

"Cu ce a făcut Băsescu putea să-l dea afară din armată pe tata, pe fratele meu din facultate, iar eu eram mazilit. La asta nu s-a gândit, nemernicul?", a spus Ion Bîrgău pentru Dela0.ro.

"Eu acasă am avut o educație militară. Probabil am spus la Constanța într-un grup mai mare: Bine că am venit aici, că nu mă mai cheamă tata la 9 seara în casă. Dar eu intim să-i spun lui așa ceva? Care alte convorbiri, Traine? Din discuțiile pe care le-am avut, adică never?", a mai spus Bîrgău.