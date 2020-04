Nou cuplu bombă în lumea mondenă? Victor, fiul divorţat al Vioricăi Dăncilă, a pus ochii pe fostul "iepuraş" Playboy, Raluca Podea

Un nou cuplu în showbiz. După ce ar fi fost fermecat de formele apetisante ale blondinei, Victor n-ar fi stat cu mâinile-n sân și ar fi trecut rapid la ”acțiune”. Fiul Vioricăi Dăncilă ar fi abordat-o pe sexoasa Raluca Podea pe o rețea de socializare. La fiecare postare pe care Raluca o face pe respectiva platformă de socializare, Victor Dăncilă ”răspunde” cu câte o inimioară, potrivit cancan.ro.

Victor Dăncilă, fiul fostului premier al României, a divorțat anul trecut de soția sa, Elena. După separare, și-a publicat declarația de avere din funcția de consilier la Curtea de Conturi a României, care diferă total de cea a soției sale, consilier juridic la Primăria Sectorului 5.

Astfel, Victor Dăncilă a rămas cu un apartament de 70 mp în București obținut în 2013 prin donație și cu un autoturism Volkswagen Passat din 2017, în vreme ce Elena Dăncilă are doar un imobil de 45 mp cumpărat în 2016.

Victor Dăncilă a fost adoptat

Victor Dăncilă a fost adoptat de către părinții săi, la o vârstă fragedă. Viorica Dăncilă a ținut să dezvăluie că soțul ei a avut un puseu mare de tensiune atunci când a apărut știrea cu adopția lui Victor.

”Știau mulți dintre prietenii mei, de la Videle, de unde am stat. M-au sunat mulți care au dorit să intervină, să spună adevărul. De aceea am și rugat colegii de partid să nu vorbească. Îmi voi apăra copilul, pentru că orice mamă din această lume își apără puiuțul. Îmi voi apăra copilul chiar de ar trebui să lupt cu încă 10 publicații. V-am spus: nu cred că am făcut ceva greșit. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, fără nicio ezitare aș face la fel.

El a văzut articolul și seara l-am rugat să vină la mine. Victor încerca să mă încurajeze mai mult el pe mine. L-am văzut că era supărat, dar el mă sprijinea pe mine.

A fost o lovitură pentru soțul meu. Poate ceea ce voi spune acum îi va mulțumi pe unii. În momentul în care a văzut articolul, a avut un puseu foarte mare de tensiune. Soțul meu își iubește foarte mult băiatul, până la 5 ani l-a purtat pe umeri. El îl respectă mai mult decât mine.

Uneori, eu am fost mai exigentă, cu lecțiile, cu școala. Cred că fiecare părinte, dacă ar face o excepție că sunt prim-ministru, și s-ar pune în locul meu ar avea instinctul să-și protejeze copilul. Am avut senzația că totul se întâmplă din cauza mea și poate dacă nu eram premier nu se întâmplau toate aceste lucruri”, a declarat Viorica Dăncilă.

