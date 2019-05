NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE: MARŢI 21 MAI 2019. Ceva se schimba în minţile noastre!

Viata amoroasa in timpul sezonului Gemeni implica mult mai mult vorbit, flirtat, socializat, intalnit, directii diferite in care sa iesim si din care sa alegem oportunitati si nu asezare temeinica si serioasa in casa, cu sau fara partener. Va veni si acea etapa cand incepe zodia Rac, insa pentru urmatoarea luna domneste energia Gemenilor asupra noastra. Sa profitam de ea !

In dragoste, astazi poate fi ziua care schimba totul ! Vrei detaliile picante zi de zi ? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste!

Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Meriti sa ai parte de ea.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca vrei sa echilibrezi sau sa rezolvi o problema delicata in lumea ta sentimentala sau intr-o relatie apropiata, poate sa fie mai complex decat credeai daca decizia partenerului sau actiunile sale te confuzeaza. Cheia ca sa gestionezi calm si usor consta in a fi flexibil si spontan indiferent ce apare in fata ta. Eforturile tale de sustinere si atitudinea pozitiva creaza o diferenta uriasa acum, deci fii cea mai buna influenta pozitiva posibila. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O persoana iubita sau o dragoste potentiala poate actiona astazi intr-un mod care este mai transparent decat crede, iar tu probabil ca nu ai nevoie de mari instincte ca sa iti fie clar ca persoana are ceva in minte. Totusi, daca il/o fortezi sa se deschida mai mult poate deveni enervant sau frustrant de ambele parti, deci trimite o vibratie doar de caldura si sustinere si lasa persoana aceasta sa vina spre tine in ritmul sau. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este important sa nu fii cu nepasare in fata unui semnal subtil pe care il primesti in viata ta sentimentala sau intr-o conexiune cu cineva special azi. Ai putea descoperi ca este vorba de ceva mai important decat credeai tu si ar putea fi un subiect care trebuie gestionat cu multa delicatete. In functie de cum reusesti sa gestionezi asta, dai un semnal partenerului actual sau viitor despre cat de serioasa consideri relatia voastra. Nu te complace in comoditate si indiferenta de a crede ca ceva important ar fi, de fapt, lipsit de importanta. Apar schimbari substantiale pentru zodia ta in urmatoarea luna cat timp Soarele este in zodia Gemeni si suntem influentati de aceste caracteristici.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO