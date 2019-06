NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 22 iunie 2019. Sentimentele ies la lumina

Sentimentele curg cu usurinta acum ca un fluviu de colo colo si suntem cu totii mult mai inclinati sa ascultam si sa ne impartasim sufletul.

Iata previziunile pentru fiecare zodie.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Nu uita ca ceea ce se intampla depinde in mare parte de tine, mai ales de starea ta de spirit si de comportamentul tau. Asa ca ramai ancorat in vibratie pozitiva, daca vrei sa ai o atmosfera armonioasa in cuplu. Daca esti singur, nu dispera. Soarta iti poate face o surpriza cat de curand!

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca ignori cateva mici turbulente din viata de cuplu, cel mai probabil vor disparea de la sine si te vei putea concentra mai mult pe imbunatatirea relatiei. Vei putea infrunta, astfel, alaturi de partener si "vremea rea". Daca esti singur, s-ar putea ca cineva sa intre in viata ta si sa-ti aduca din nou zambetul pe buze.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Atat tu, cat si partenerul traversati o perioada de presiune la locul de munca, ceea ce va face usor irascibili acasa. Actionati urgent si reparati ceea ce se poate repara. Lasati frustrarile si negativitatea de la birou la usa casei si permiteti iubirii si armoniei sa intre in dormitorul vostru. Veti avea, astfel, un restart ca o gura puternica de aer. Daca esti singur, da-i voie persoanei care te curteaza sa te cunoasca mai bine, iar tu, la randul tau, sa-ti dai seama ca ai judecat-o gresit!

