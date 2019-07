NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 5 IULIE 2019. Speranţe în amor de la Lună în Leu

Bucura-te de ziua de vineri, bucura-te ca e zi de vara si inceput de weekend, gaseste de ce sa te bucuri in lumea ta. Luna este in maiestuosul si stralucitorul Leu iar pentru noi intotdeauna este o veste buna cand Luna e in Leu, mai ales in timpul weekend-ului.

Citeste in continuarea previziunile pentru fiecare zodie in parte!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te simti iubit si apreciat de catre partenerul de cuplu. Relatia devine din ce in ce mai infloritoare. Fa-ti planuri pentru ceea ce va urma. Daca esti singur, da-ti voie sa stralucesti si vei vedea unde vei ajunge.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu se desfasoara armonios. Astrele te fac, practic, irezistibil. Partenerul de cuplu te rasfata. Daca esti singur, profita de atmosfera astrala favorabila. Ceva bun te asteapta!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu se desfasoara in bune auspicii. Te simti bine cand esti dorit. Pregatesti ceva romantic pentru a-i multumi partenerului ca iti este alaturi. Daca esti singur, concentreaza-te pe lucrurile care te fac sa te simti bine.

