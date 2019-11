NOUL COD RUTIER. Modificări majore. Cresc SUBSTANŢIAL amenzile pentru două greşeli pe care le fac mulţi şoferi

Modificările CODULUI RUTIER vizează sancțiunile pentru depășirea neregulamentară, precum și consumul băuturilor alcoolice la volan, scrie dcbusiness.ro.

Pentru cazul depășirii prin locuri nepermise modificare prevede trecerea la o clasă superioară de sancțiune de la amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni, cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, la sancţionarea cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni, cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

De asemenea, "în cazul condusului unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sub influenţa băuturilor alcoolice, se propune ca sancţiunea complementară a suspendării permisului să se dispună pentru o perioadă de 1 an de zile, pe legislaţia actuală perioada maximă de suspendare fiind de 90 de zile."

Pentru cei care conduc sub influența băuturilor alcoolice noua prevedere spune că: "Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 1 an de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptei de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune."

O altă modificare prevede simplificarea obținerii permisului penrtru categoria A1 (motociclete) pentru șoferii cu permis categoria B. Astfel, șoferii care au vârsta de minimum 24 de ani și dețin permisul categorie B de cel puțin 2 ani și parcusrg un curs practic de 10 ore pentru conducerea motocicletelor de categorie A1, nu vor mai avea nevoie să aibă permisul pentru categoria A1.

Modificarea în acest sens are următorul cuprins: "permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg (categoria A1), cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta minima de 24 de ani împliniţi si permisul categoria B obţinut cu cel puţin doi ani în urmă."