Numărul de telefon al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii, făcut public de ministrul Muncii

UPDATE: "Am vazut, nu doresc sa comentez, numarul meu este cunoscut de mult, iar cu pensionarii vorbesc de 34 de ani. Nu ar fi prima data cand as vorbi. Nu vreau sa comentez altceva", a declarat Caprariu pentru Ziare.com.

"Chiar de la începutul mandatului, în 2 săptămâni de la primele semnale privind întârzierile în recalcularea pensiilor, am reușit reducerea numărului de dosare de la 14.452 la 8.767. Nu mă opresc aici, obiectivul meu este să reducem numărul în continuare și să rămână de clarificat doar situațiile excepționale. Numărul de 45 de zile prevăzut de lege trebuie respectat. Pentru că nu e vorba să respectăm zile, ci să respectăm pensionarii.

Faptul că, în plan local, s-au redus, respectiv s-au eliminat restanțele, arată că se poate face treabă! Se poate! Era doar o problemă de voință/interes din partea foștilor miniștri ai PSD. De interesul real al Președintelui Casei de Pensii Naționale, dar și al unora dintre Casele locale. De exemplu, Casa Locală Pensii Câmpina avea 349 de restanțe în 15.11.2019, iar la 28.11.2019 nu mai are niciuna. Casa Județeană de Pensii Gorj, de la 2.083 a ajuns la 495. La Brașov, Casa Județeană de Pensii avea 296 și mai are în lucru 55. Așa trebuie să se lucreze și la Casa Județeană de Pensii Alba, unde situația managementului este mult mai complexă, acolo unde erau 3.840 dosare la 15.11.2019 ajungându-se la 3.731, dar și la București, sectoarele laolaltă înregistrând o descreștere mult prea lentă, anume de la 2.888 la 1.676.

Urmare a acestui demers, Casa Națională de Pensii Publice tocmai mi-a solicitat fonduri suplimentare pentru a plăti contravaloarea acestor drepturi recalculate. Mă întreb dacă guvernarea PSD nu a avut, de fapt, un interes să întârzie recalcularea pensiilor pentru că acest lucru necesita plăți suplimentare. Sau nu i-a păsat! Mie îmi pasă! Toți pensionarii care beneficiază de Decizii de recalculare vor primi bani meritați.

De când am ajuns Ministru, primesc sute de telefoane și mesaje pe retelele de socializare. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care îmi trimit mesaje. Reamintesc că Ministrul nu poate soluționa dosare punctuale, ar fi un abuz din partea mea. Dar oamenii trebuie să știe de la mine următoarele: V-am auzit! Am ținut cont de toate semnalele dvs. privind disfuncționalitățile din sistem și am luat măsuri.

Pe lângă întârzieri, mulți oameni îmi semnalează dialoguri revoltătoare, atitudini arogante din partea reprezentanților Caselor de Pensii. Faptul că toți acești pensionari ajung la mine, nu găsesc înțelegere până la dialogul cu mine, nu se pot lămuri asupra situației dosarului lor de pensie, se va schima radical în perioada următoare.

Pe lângă telefonul meu care este disponibil, poate că a venit momentul să audă aceste voci necăjite ale pensionarilor și actualul Președinte ale Casei Naționale de Pensii. Poate fi găsit la 0722 587 228, un telefon plătit din bani publici", a scris ministrul Muncii, Violeta Alexandru pe pagina ei de Facebook.