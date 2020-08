O avarie majoră a lăsat sediul Guvernului fără curent electric. Pană de curent în mai multe zone ale Capitalei

O avarie majoră a lăsat sediul Guvernului fără curent electric, informează România TV. La acea oră, angajaţii pregăteau şedinţa Executivului care urmează să aibă loc astăzi după-amiază. Reprezentanţii E-Distributie Muntenia au precizat pentru RomaniaTV.net că incidentul care a dus la o intrerupere in alimentarea cu energie electrica a statiilor adiacente, care alimenteaza zona de vest si centrala a municipiului Bucuresti si zone limitrofe din judetele Ilfov si Giurgiu, s-a produs în sistemul de transport al energiei electrice in jurul orei 13, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia. "În prezent, a fost reluata alimentarea cu electricitate pentru cea mai mare parte a consumatorilor", mai precizează sursa citată.