O celebră prezentatoare TV a ajuns de urgenţă la spital, plină de sânge FOTO

Tânăra de 34 de ani trăiește un adevărat șoc. Povestește că era într-un club de noapte. La un moment dat, a fost lovită în zona capului cu un pahar și a început să sângereze abundent.



”Într-o secundă mi-am luat rămas bun de la nişte prieteni şi în următoarea secundă am simţit că ceva m-a lovit în cap. Când am pus mâna, am crezut că cineva a vărsat băutura pe mine, dar apoi am văzut că sunt plină de sânge. În câteva secunde toată rochia mea era plină de sânge. Prietenul meu a alergat cu mine la toaletă. Era sânge peste tot, iar fetele care erau cu mine erau foarte îngrijorate. Sângele îmi curgea ca la robinet”, a mărturisit Jade Slusarczyk pentru Daily Mirror.



Lovitura i-a cauzat femeii o tăietură zdravănă la cap. După acel episod, medicii și-au făcut la scurt timp apariția și i-au acordat timp de mai multe ore îngrijiri medicale. ”Au reuşit să coasă tăietura, dar destul de curând mi s-a deschis din nou şi am început să plâng. A fost nevoie să o coasă din nou. Voi rămâne cu cicatrice”, mai povesteşte Jade Slusarczyk.



Surse apropiate anchetei susțin că paharul a fost aruncat dintr-o zonă în care avea loc un conflict între doi bărbați. Polițiștii au început cercetările în acest caz.



”Chestia este că, dacă acest pahar ar fi fost aruncat cu două secunde mai devreme, m-ar fi lovit chiar în mijlocul feţei. Aş fi putut orbi şi asta chiar mi-ar fi schimbat viaţa”, a spus speriată Jade.



Tânăra se recuperează și declară că îi este teamă să mai iasă din casă în urma celor întâmplate: ”Am ieșit doar de câteva ori, inclusiv când a trebuit să merg la spital pentru a-mi verifica tăieturile. Nu m-am simţit în siguranţă. Sunt neliniştită tot timpul”.