O comună "roşie" din România refuză şcoala online. Motivul este halucinant: "Au stat destul acasă"

"Copiii au stat destul acasă, nu este niciun pericol de COVID", a declarat pentru HotNews.ro directoarea școlii, Liana Lazăr.

Comuna din Maramureş are în jur de 3.000 de cetăţeni şi a fost inclusă de Ministerul Sănătăţii pe lista celor 43 de "localităţi roşii" din România, unde incidenţa cazurilor de coronavirus este mai mare de 3 la mia de locuitori, iar școala ar trebui să înceapă online.

În comună există trei unități de învățământ unde învață 410 copii cu vârste între 3 și 14 la ani. Conducerea școlii a decis că "nu stă în picioare" scenariul autorităților de la București, cursuri exclusiv online, iar copiii trebuie să vină la școală.

Directoarea școlii, Liana Lazăr, consideră că nu există niciun pericol pentru copii să vină fizic la școală, în condițiile în care cazurile de COVID-19 sunt la un centru de bătrâni. Decizia a fost luată după ce profesorii s-au consultat cu administraţia locală şi părinţii.

"Noi suntem o comună mică. Oamenii nu sunt bolnavi, nu sunt cazuri de COVID în comunitate. Au fost 10 cazuri la centrul de bătrâni din comună, iar pentru noi nu este niciun pericol. Am făcut astăzi consiliu de administrație la școală și am decis să începem școala față în față. Am făcut și adrese la Inspectoratul Școlar și la DSP ca să îi informăm. Au stat copiii destul acasă", a declarat pentru HotNews.ro directoarea școlii, Liana Lazăr.

În 43 de localități "roșii", din România, școala va începe exclusiv online, din cauza numărului mare de cazuri. Ministerul Sănătății a publicat, luni, analiza epidemiologică pe județe și localități care arată rata de incidență a infecțiilor cu coronavirus la mia de locuitori, date esențiale pentru începerea noului an școlar.