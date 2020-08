O familie din Prahova a reuşit să demonstreze că moartea tatălui nu a avut legătură cu coronavirusul. "Nu a avut COVID"

Familia bărbatului a petrecut aproape o lună pe drumuri la instituţiile statului, iar în final au reuşit să demonstreze că acesta nu a murit în urma infecţiei cu coronavirus.

Citeşte şi: Românii se pot testa de coronavirus acasă. Testele se vând în farmacii şi funcţionează precum cele glicemice

Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Varbilau, judeţul Prahova, a decedat pe 14 iulie la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti. La scurt timp, familia acestuia a aflat că bărbatul a fost declarat mort de covid, potrivit observatorulph.ro.

Bătrânul suferea de mai mult timp de insuficienţă renală, dar avea şi alte complicaţii. Acesta făcea săptămânal dializa, motiv pentru care era testat pentru coronavirus înaintea fiecărei proceduri.

Familia bătrânului a început demersurile pentru a dovedi că acesta nu era infectat cu coronavirus imediat după ce au aflat că pentru ridicarea corpului decedatului trebuie să semneze un formulat în care se menţiona infectarea cu virusul.

După trei săptămâni în care s-au plimbat la mai multe instituţii, în baza buletinului de analize efectuat de Institutul Naţional "Cantacuzino", familia a aprobat că decesul bărbatului nu avea nicio legătură cu coronavirusul.

"Noi nu am vrut sa semnam formularul acela. Ni s-a spus sa mergem la Schuller ca aici se decide daca ni-l da sau nu. De la Schuller am fost trimisi la DSP ca trebuie sa facem toate demersurile pentru prelevarea probei COVID. Asa am facut. Am ajuns la DSP. DSP-ul a spus ca nu depinde de ei, sa merg inapoi la Spitalul Judetean", sustine Livia Stancu, nora barbatului decedat.

Citeşte şi: Avertismentul lui Virgil Musta. "Sunt tot mai multe cazuri, acest lucru atrage o creştere a numărului de pacienţi cu forme severe"

"A doua zi cand am fost sa vad daca a fost trimisa la DSP cererea... Mi s-a spus insa ca trebuie sa semnez formularul de COVID, iar de acolo i-am spus domnului manager ca daca dumnealui nu ma ajuta pentru prelevarea probei eu imi iau mortul acasa, fara COVID, fara nimic... << Mi-l dati sa-l inmormantez! >> . A vazut toate treburile astea, a sunat la DSP, m-am dus si acolo, am facut inca o cerere", a adăugat femeia.

Dupa aproape o luna de la decesul barbatului, vineri, 7 august, corpul neînsufleţit al acestuia a fost ridicat de la Serviciul de Medicină Legală Ploieşti. Sâmbătă, 8 august, va avea loc şi înmormântarea-

"Tot satul ne ocolea ca avem COVID, coronavirusul pe care i l-a pus lui tata de la Spitalul Judetean. Vrem sa stie tot satul, toate institutiile statului, ca tata nu a avut COVID. Vrem sa se afle adevarul!", sustine Livia Stancu, nora barbatului decedat.

Cu toate că familia a reuşit să demonstreze că moartea bătrânului nu a avut nicio legătură cu infecţia cu coronvirus, aceştia încearcă să îşi facă dreptate şi în instanţă.