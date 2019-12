Era sărac şi căuta bani pentru şcoală. A fost ajutat de o fată. Ce s-a întâmplat peste ani

Într-o zi, un băiat sărman care-și câștiga bănuții vânzând pliante, din ușă în ușă, a văzut că nu mai avea cu ce să-și cumpere mâncare, așa că a mai bătut în ușa unei case, sperând că cineva se va îndura să-i cumpere pliantele. I-a deschis ușa o fată frumoasă care, văzându-l cum arăta, l-a întrebat dacă are nevoie de ceva. „Un pahar cu apa, dacă se poate.” Fata i-a adus un pahar mare cu lapte și un sandwich.

„Cât îți datorez?” a întrebat băiatul, rușinat, după ce a băut laptele și și-a pus în buzunar sandwich-ul. „Nu-mi datorezi nimic, i-a răspuns fata. Mama ne-a învățat ca niciodată să nu acceptăm bani pentru un lucru mărunt pe care il facem.”

Băiatul i-a mulțumit și a plecat spre casă, dar drumul fiind lung a început să se gândească la ce ar vrea el să facă în viață.

Peste ani, tânăra, devenită femeie, a ajuns la spital în stare critică și pentru că medicii din localitate nu aveau posibilitatea s-o vindece, au trimis-o într-un oraș mare, cu specialiștii care o puteau trata. Băiatul sărac, ajuns medic, se afla printre acești specialiști și a recunoscut-o pe femeie. Era fata frumoasă care într-un moment de cumpănă pentru el i-a oferit un pahar mare de lapte și un sandwich gustos.

Doctorul a reușit s-o facă bine pe femeie și în plus a plătit toate cheltuielile de spitalizare. Femeia a primit în locul dosarului cu suma pe care ar fi trebuit s-o plătească doar un bilet pe care scria: „Factura achitată integral în urmă cu mulți ani cu un pahar de lapte”.