O femeie a apelat la Salvamont pentru a-i recupera telefonul dintr-o râpă. Convorbirea halucinantă de la 112

Salvamontiştii din Argeş au povestit marţi pe pagina de Facebook un episod incredibil, în care o femeie a apelat serviciul pentru a le cere să o ajute să îşi recupereze telefonul pe care îl scăpase într-un valcel lateral. Aceştia, în încheierea postării, îndeamnă oamenii să nu apeleze serviciul de salvamont pentru asemenea cazuri, pentru că blochează linia pentru alte posibile cazuri mai grave.

"Din ciclul "Hai sa ne distram impreuna!"

Apel direct, astazi... o voce feminina, placuta, vioaie.

"- Buna ziua, ma numesc .... si as dori sa va cer ajutorul. Va rog sa ma ascultati..." Ma incordez si ma gandesc cine e de serviciu, pe cine stiu ca e disponibil azi...

"- Am urcat ieri pe Negoiu, prin Strunga Dracului." Ups, imi zic, colegii de la Negoiu ar fi mai aproape, pana ajung cei din Cota 2000 si Balea Lac.

"- La coborare, am scapat telefonul pe un valcel lateral" Ei, si? Imi zic... "Care ar fi sansele sa il recuperez? Stiti, am informatii foarte importante pentru mine in acel telefon!". Nu-mi vine sa cred...

"- Zero, niciuna!" zic eu.

"- Da, dar sa stiti ca i-am gasit carcasa, deci e pe acolo!"

"- Imi pare rau, noi salvam oameni, nu cautam telefoane intr-un valcel inzapezit, sub Negoiu. Acul in carul cu fan e nimic fata de ce vreti dumneavoastra!"

"- Nici daca platesc?"

"- Puteti plati un ghid montan ca sa va insoteasca pana acolo. Noi nu cautam telefoane contra cost..."

Vizibil dezamagita, usor enervata, ma saluta si inchide.

Morala: daca derapati cu autoturismul, dar nu sunteti raniti, daca va pierdeti telefonul, daca pica netul la cabana, va rugam sa nu apelati Salvamont. Ati putea bloca linia pentru o alarma reala.

Drum bun, in siguranta, tuturor!