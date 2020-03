Imagini tulburătoare: O femeie bolnavă de coronavirus s-a filmat în cea mai fragilă ipostază pentru a transmite lumii un mesaj

Într-un alt clip, tânăra de 36 de ani, care are o afecțiune cardiacă, tușește în mod repetat și se luptă să respire, în timp ce îi roagă oamenii să se autoizoleze și să urmeze orientările de distanțare socială.

"Cred că e foarte rău. Nu cred că oamenii și-au dat seama cât de grav este. De ce pub-urile sau barurile nu realizează impactul pe care îi au rămânând deschise? De ce oamenii și-ar pune viața lor şi pe-a altora în pericol? Este bizar pentru mine", a declarat aceasta.

"Oamenii cred că sunt imuni la asta. Nimeni nu este. Mă bucur că nu pot părăsi casa pentru a asista la asta", a adăugat aceasta.

Medicii i-au spus că este posibil să sufere de coronavirus. Ea a fost trimisă acasă fără să fie testată și i s-a spus să stea departe de ceilalți. Fiica ei, în vârstă de 10 ani, Macey, și vărul ei au primit ordin să se auto-izoleze departe de ea, din cauza unei posibile expuneri la Covid-19.

"A început joi, cred, a doua zi. Nu am făcut nimic de ziua mea, deoarece tocmai m-am mutat în noua mea casă. Am dormit aproape 24 de ore și m-am simțit într-adevăr rău. Am început să am dureri în gât și să-mi pierd vocea. Până duminică după-amiază abia puteam să respir din cauza tusei", a povestit tânăra.

"Este foarte greu să fiu departe de Macey. A venit la spital cu mine și vărul meu și doctorul i-a spus să o ducă pe fiica mea acasă, întrucât nu poate fi în preajma mea timp de 14 zile.

"Am vrut doar să fac un videoclip despre cât de rău este de fapt, deoarece știu că multe persoane de acolo nu cred cu adevărat că este un virus grav sau ceva de genul. Este absolut oribil, așa că orice sfat pentru cei care nu cred acest lucru sau nu iau măsuri de siguranță, o fac serios. Nimic din toate acestea nu merită sănătatea", a adăugat femeia.