O mamă a şapte copii şi-a pus capăt vieţii chiar de ziua fiicei sale. Familia este în şoc

Femeia a hotărât să își ia viața când soțul și cei șapte copii se aflau la muncă, respectiv la școală. Louise Giles, în vârstă de 41 de ani, părea o o mamă fericită. Însă cu o săptămână înainte de a-și lua viața a fost pe ascuns la medic. Primise diagnosticul de care probabil era deja conştientă: depresie.

Familia femeii a descoperit diagnosticul medicului abia după ce aceasta și-a luat viața. Aceștia au fost șocați când au auzit că Louise a fost medicul de familie pe ascuns.

”Nu știam despre tulburare, nu știam nimic despre faptul că ea mersese la medicul de familie. Toți vecinii, prietenii și membrii familiei au crezut că este bine. Am fost la patinaj duminica dinaintea morţii, nu am văzut-o diferită. Am fost alături de ea tot timpul, singurele dăţi când lipseam erau când eram la serviciu şi nu ştiam nimic. Petreceam fiecare seară împreună şi weekendurile." a povestit soţul femeii.

Soțul victimei a povestit anchetatorilo cum aceasta a luat decizia șocantă într-o zi obișnuită, când el i-a urat o zi bună și apoi a dus copii la școală.

La câteva ore distanță și după zeci de apelerui ratate, bărbatul s-a îngrijorat și i-a cerut vecinei să o verifice pe Louise. Aceasta este cea care a găsit-o pe mama celor șapte copii fără suflare.

Un echipaj medical a venit la fața locului și a declarat decesul femeii. Ulterior au ajuns și membrii familiei, inclusiv o fetiță a cărei zi de naștere fusese ruinată.

”Louise Giles a fost o soție, o mamă, o fiică și o bonă grijulie și iubitoare. A avut întotdeauna un zâmbet pe față și cei șapte copii ai ei o iubesc atât de mult." a declarat un apropiat al familiei.