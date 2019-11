O mamă îşi caută fiica, plecată de 7 ani în Italia. "Vreau să ştiu dacă Ioana e în viaţă"

"Îmi caut fiica PRICOP IOANA, vă rog dați share și cine are informații să contacteze poliția sau să-mi dea mesaj in privat. Ea a plecat in 2012 în Italia la o prietenă italiancă pe nume Izabela, la adresa Str. Andrea Doria nr.6 Milano. Ultima dată când am vorbit cu ea la telefon a fost în anul 2014.

Vreau să știu dacă este în viață, dacă este bine și cine îmi poate da informații îi mulțumesc din suflet. Atașez avizul de căutare al poliției și fotografii.", a scris mama Ioanei, Violeta Amariei, pe Facebook.

Femeia, care locuieşte în Piatra Neamţ, a cerut ajutorul Poliţiei pentru a afla detalii despre fata ei, fiind de acord cu mediatizarea cazului.