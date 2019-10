Articol publicat in: Societate

O nouă crimă înfiorătoare şochează România. Un bărbat a fost legat cu sârmă de găleţi de nisip şi aruncat într-o fântănă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii din Satu Mare au deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat a fost găsit într-o fântână. Oamenii legii urmează să afle identitatea persoanei decedate şi cum şi-a pierdut viaţa. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, poliţiştii au fost sesizaţi de faptul că pe data de 16 octombrie, într-o fântână din localitatea Cămârzana a fost găsit trupul unui bărbat. Sursa citată menţionează că în cauză sunt suspiciuni de omor, fiind începute cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care bărbatul şi-a pierdut viaţa şi pentru identificarea victimei. Citeşte şi Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el" Conform presei locale, cadavrul a fost găsit într-o fântână nefolosită, iar o mână și un picior erau legate cu sârmă de două găleți cu nisip, ca să fie scufundat în apa fântânei.. Anchetatorii cred că victima este un bărbat dispărut de anul trecut. În aceste momente, polițiștii cercetează locul, fiind audiate mai multe persoane. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay