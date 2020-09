O nouă moarte tragică în lumea artistică. O actriţă de 40 de ani a fost găsită spânzurată în propria casă

Yuko Takeuchi era cunoscută prin apariţiile sale în mai multe seriale de succes, incluzând "Lunch no Joou" sau "Strawberry Night". Cea mai recentă apariţie a sa a fost în filmul "The Confidence Man JP: Episode of the Princess".

Takeuchi s-a căsătorit cu actorul Kabuki Shido Nakamura (48 ani) în 2005 și în acelaşi ani a născut primul său copil, dar a divorțat în 2008. În 2019, s-a căsătorit cu actorul Taiki Nakabayashi (35 ani), iar la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, ea a născut al doilea băiețel.

Takeuchi s-a născut în prefectura Saitama la 1 aprilie 1980, iar debutul artistic şi l-a făcut la 16 ani, în 1996, ca liceancă în serialul „Kaidan Cyborg din Noua Joi", la Fuji TV. A câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Actriţă în Rol Principal, decernat de Japan Academy Awards, pentru filmele sale „Yomigaeri" (2003) și „Ima, Ai ni Yukimasu" (2005). În 2010, a jucat primul său rol de detectiv, în drama „Noaptea căpșunilor". Ea a fost, de asemenea, o foarte populară în reclame pentru produse alimentare, farmaceutice și cosmetice.