O ordonanţă de urgenţă îi interzicea lui Dan Barna să evalueze proiecte de finanţare europeană pentru sora sa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Evaluarea de către Dan Barna a unui proiect de finanţare europeană pentru o firmă condusă de sora sa este în contradicţie cu legislaţia românească, dezvăluie jurnalista Sorina Matei. Foto: facebook.com Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora are prevederi şi pentru eventualele incompatibilităţi care pot apărea între acţionarii firmelor beneficiare ale fondurilor europene şi evaluatorii proiectelor. Astfel, articolul 11, alin. 1, lit. b, textul prevede următoarele: Art. 11. - Referințe în jurisprudență

(1) Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți. Or, Dan Barna a evaluat şi obţinut o finanţare europeană exact pentru o firmă unde unul dintre asociaţiera sora sa, Gabriela Popa. În 2015, s-a înființat în Șura Mică, lângă Sibiu, un atelier de croitorie numit Hermannstadt Design. Sora lui Dan Barna, Gabriela Popa, a fost aleasă președintele noii asociații, iar vicepreședinte s-a băgat fostul coleg de liceu și prieten vechi cu Barna, Sorin Pădurariu. Al treilea membru e un designer vestimentar, Alexandra Aldea. Contractul dintre atelierul de croitorie și firma lui Barna, semnat la începutul lui 2015, include subvenția de 192.000 de euro și obligația DCG de a monitoriza implementarea, potrivit unei investigaţii Rise Project. Citeşte şi: Dan Barna explică de ce a cerut anchetarea sa de DNA: Nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă loading...

