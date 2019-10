Articol publicat in: Politica

Dan Barna explică de ce a cerut anchetarea sa de DNA: Nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă

Dan Barna, președintele USR, a susținut că a solicitat Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) să transmită la DNA toate documentele care îl vizează, pentru a nu fi verificat de Viorica Dăncilă. Foto: facebook.com "Într-un guvern în care ministrul Transporturilor cere avioanelor să nu zboare, cere companiei TAROM să nu mai ridice avioanele de la sol, se îndoieşte cineva că doamna Dăncilă ar avea vreo problemă să îi ceară lui Toni Greblă să se ocupe, să verifice puţin cu antifrauda? Deci suntem în campanie electorală pentru prezidenţiale. E clar că discutăm în această cheie şi nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă. Este ridicol şi absurd. Sunt total transparent, total deschis, dar vreau ca verificarea să fie făcută de o instituţie care nu este subordonată politic unui contracandidat direct. E foarte simplu. (...) Sunt foarte mândru de activitatea mea de consultant, nu este nimic ascuns şi nimic ilegal în această activitate. Dar am o aşteptare legitimă ca verificările să fie făcute de o instituţie independentă politic în campania electorală", a explicat liderul USR. Dan Barna precizeză că nu ştia nimic de acest dosar. "Doamna Dăncilă coordonează direct o instituţie care, acum, în campanie electorală, face verificări asupra unor proiecte ale mele. Sunt perfect deschis, am răspuns tuturor solicitărilor de întrebări, asta o să fac în continuare. (...) N-am spus niciun moment că ancheta celor de la Rise Project nu este una legitimă", a spus Barna. Dan Barna a solicitat Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) să transmită la DNA toate documentele care îl vizează. Totodată, liderul USR le-a cerut susţinătorilor săi să se abţină de la atacuri împotriva jurnaliştilor de la Rise Project. Dan Barna cere DLAF să trimită la DNA documentele referitoare la proiectele cu fonduri europene în care a fost implicată firma sa

