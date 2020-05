O super-vedetă din România a devenit mamă, în secret. Nimeni nu a ştiut că a fost însărcinată: "Faceţi cunoştinţă cu Gemma"

Este vorba despre Raluca Lăzăruţ, care şi-a suprins fanii cu o veste minunată. "În ciuda tuturor, 2020 este cel mai bun an al meu de până acum! Faceți cunoștină cu Gemma, mica mea bijuterie. 4 luni astăzi!', a scris Raluca Lăzăruț pe Instagram.

Prietenii virtuali au rămas fără cuvinte când au văzut postarea vedetei, însă, în acelaşi timp, i-au transmis felicitări."Minune!!! abia aștept s-o iau in brate!! și pe mama ei!!/ Gemmul frumos! Vreau sa o smotocesc!/ E fetita taaa? Doamne cat e de frumoasa! Sanatate multa!', „Să fie sănătoasă și să vă aducă numai bucurii”, „Felicitări!”, sunt doar o parte dintre reacțiile celor din mediul online.

Ce a ajuns să facă pentru bani fosta prezentatoare de la Antena 1 și Kanal D

Raluca Lăzăruț era, în urmă cu cinci ani, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România, însă a ales să înceapă o viață nouă peste Ocean, alături de noul ei iubit, care între timp i-a devenit și soț. Printre trust-urile de presă unde a lucrat, se numără Antena 1, dar și Kanal D.

Acum, fosta prezentatoare TV urmează calea actoriei, filmează pentru reclame, seriale și multe alte proiecte. Vedeta a rămas la fel frumoasă, arată și se simte foarte bine, și se bucură că în această perioadă a vieții sale nu este nevoită să facă niciun compromis.

„Am pregătit un monolog și am dat probă pentru branșa de actorie a agenției. Am fost acceptată și am început să fiu trimisă la audiții pentru reclame TV, pentru serialele care se filmează în Chicago, să înregistrez proiecte de voice over unde se cereau actori cu accent, tot tacâmul. Acum merg la probe pentru proiecte în calitate de actor, indiferent că e reclamă, rol într-un serial sau print, și e total diferit decât era la început. Mulțimea de la audiții e formată acum din actori cu proiecte mari, cu piese de teatru la activ, cu musicaluri, cu roluri în serialele de pe Amazon, Netflix, Hulu. E o industrie tare faină, odată intrată nu mai vrei să faci altceva.

Sunt foarte bine pe toate planurile, și o zic cu toată sinceritatea, conștientă fiind că sună searbăd și plicticos. Dar e adevărat, sunt într-o etapă în viață în care nu trebuie să fac niciun compromis. De niciun fel„, a declarat Raluca Lăzăruț pentru Viva.ro.