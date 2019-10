Articol publicat in: Vremea

O TORNADĂ a făcut prăpăd în Franţa FOTO şi VIDEO

O tornadă a făcut prăpăd în sudul Franţei, în apropiere de Clermont-l'Hérault. Duminică, pentru acestă regiune meteorologii au emis avertizări de ploi însemante cantitativ şi vânt puternic.







Tornada a fost filmată de partiticipanţi la trafic pe autostrada A75. Potrivit fotografiilor postate pe Facebook, tornada a provocat pagube în zonele prin care a trecut. Arbori şi garduri doborâte de vântul perternic, maşini răsturnate pe marginea drumului şi acoperişuri smulse sunt câteva dintre urmările acestui fenomen meteo periculos produs duminică în Franţa. loading...

