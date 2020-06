O vedetă din România, declaraţii cutremurătoare după ce a fost testată pozitiv cu coronavirus: "Am văzut moartea cu ochii"

"În prima seară mi-au dat un medicament foarte puternic care nu se mai dă acum în România și nici în alte țări și mi-a fost foarte rău. Mi s-au accelerat bătăile inimii, tulburări gastrointestinale, mi-au oprit tratamentul, deja eram asimptomatică, dar de la acea pastilă AM VĂZUT MOARTEA CU OCHII în seara aceea.

Au fost momente foarte grele după externare. Nu mai puteam să respir. Fiecare zi din viața mea era o luptă. Nu puteam să-mi iau copilul în brațe, să mă mișc, să fac sport sau să mă duc dintr-o cameră în alta. A fost o lună infernală după externare și mă înterbam dacă voi rămâne cu aceste probleme toată viața.

Am fost la un pneumolog și mi-au găsit astm, dezvoltat în urma infecției cu COVID. Eu în viața mea nu am fost bolnavă, am fost antrenoare de fitnes, am viață echilibrată, dar am rămas cu această problemă și urmez un tratament în momentul de față. Sunt momente când nu pot respira, am un inhaler și mă tratez cum pot", ne-a declarat Roxana.

Coșmar la Antena 1! Vedete confirmate cu COVID-19

Este alertă în televiziune după ce mai multe vedete de la Antena 1 au fost confirmate cu coronavirus. Acestea au fost testate pentru COVID-19 după ce acum câteva zile Marcel Pavel a fost testat pozitiv cu Covid.

Prezentatoare emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, a fost și ea infectată cu coronavirus. Aceasta a declarat pentru revista Elle că se află la spitalul militar mobil din Otopeni și că este foarte optimistă.

„Mi-aș fi dorit foarte mult să vă transmit acest mesaj de undeva de pe o plajă din Grecia, unde la începutul lunii ar fi trebuit să fiu eu și Mihai (soțul Alinei-n.red.) și mulți alți prieteni la nunta noastră. Cea mai frumoasă nuntă am decis noi că ar fi fost… Din păcate suntem în București, iar eu sunt în Rol 2, adică Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan.

Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi de la Te cunosc de undeva, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș.

Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat.”,a declarat aceasta.