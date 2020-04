Oamenii de ştiinţă lansează o nouă ipoteză referitoare la originea coronavirusului: COVID a pornit de la câinii vagabonzi

Înțelegerea modului în care coronavirusul a infectat oamenii este foarte importantă pentru a descoperi modul în care funcționează virusul și pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente care să stopeze răspândirea acestuia.

În urma analizei genomului coronavirusului, cercetătorii canadieni susțin că îşi pot explica rezultatele doar dacă iau în calcul calea de transmitere prin intermediul câinilor. Cum era de aşteptat, studiul s-a lovit de critici, un cercetător reclamând faptul că a fost întemeiat pe „prea multă indiferență și prea puține date directe”, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii israelieni au găsit o metodă pentru a depista de la distantă coronavirusul

Unul dintre specialiştii care au participat la studiu subliniază faptul că, totuşi, este vorba despre o teorie: "Este important să reținem că aceasta este doar o teorie. În prezent, nu există dovezi că câinii au fost la originea acestui virus și nu există dovezi că joacă un rol în răspândirea COVID-19, care este o boală transmisă între oameni”, spune Caroline Allen, medic veterinar la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Societatea regală pentru prevenirea cruzimii faţă de animale - n.red.)

Coronavirusul nu a trecut direct de la lilieci la oameni

Biologul Xuhua Xia de la Universitatea din Ottawa propune un scenariu în care „coronavirusul s-a răspândit mai întâi de la lilieci la câini vagabonzi care mănâncă lilieci”. „Originile specifice ale SARS-CoV-2 sunt de interes vital în actuala criză mondială de sănătate. Observațiile noastre au dus la lansarea unei noi ipoteze referitoare la originea și transmiterea inițială a virusului. Acest lucru sugerează importanța monitorizării coronavirusurilor asemănătoare cu SARS la câinii vagabonzi în lupta împotriva COVID-19”, spune omul de ştiinţă.

Iniţial, s-a crezut că pangolinele au fost cele care au furnizat cheia pentru virusul care se îndrepta spre oameni. Totuşi, o investigație complexă a mutațiilor COVID-19 le-a exclus ca sursă directă a primei infecții umane. Aceeaşi analiză a exclus, însă, şi posibilitatea ca virusul să fi trecut la om direct de la lilieci.

Cum "se deghizează" coronavirusul în organism, ca să păcălească sistemul imunitar

Concluzia echipei s-a bazat pe analiza semnăturilor chimice prelevate dintr-o varietate de specii – inclusiv lilieci, pangolini, câini, șerpi și oameni.

De-a lungul timpului, liliecii au transmis o mulţime de virusuri care i-au afectat pe oameni, de pildă, Ebola, rabia și sindromul respirator acut sever (SARS). Trebuie luat în considerare, însă, faptul că nu există o interacţiune directă între oameni şi lilieci, de aceea este implicat de obicei un alt animal.

În studiul lor, profesorul Xia și echipa sa au analizat o proteină antivirală-cheie, cunoscută sub numele de ZAP, care poate opri un virus prin împiedicarea înmulțirii și degradării genomului său.